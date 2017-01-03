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Geri geliyor!
Türkiye genelinde kar yağışı haberleri gelmeye devam ediyor.... Sibirya'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası cuma günü Türkiye'ye dönüyor. Sıcaklık yurtta yaklaşık 10 derece azalacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kar bekleniyor.

İstanbul'a yeni yılın ilk karı bu hafta yağacak. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmeye göre yarın Hakkari ve Trakya'da kar bekleniyor. Kıyı Ege'de yağmur olarak görülecek yağışlardan Antalya ve çevresi de etkilenecek. Perşembe günü ülke genelinde yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'in batısında kuvvetli yağmur olarak görülmesi beklenen yağışlar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi'nde kar olarak görülecek. Cuma gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşecek.  Trakya ve Marmara'nın güneyinde kar yağışı beklenirken, İstanbul ve Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor.

Cumartesi günü Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası Türkiye'nin Batı kesiminde etkili olacak. İstanbul'da iki gün sürecek kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte en yüksek hava sıcaklığının 2 derece olması beklenirken, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı görülecek.

Pazar günü Akdeniz, Karadeniz'in bir bölümünde yağmur bekleniyor. Doğu Anadolu'nun bir kısmı parçalı bulutluyken diğer ütüm bölgelerde kar yağacak. Kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenirken, kar yağışının Ankara'da da etkili olacağı tahmin ediliyor.

 

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