Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, malumu ilan etti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum kampanyasında fiilen yer alacağını açıkladı. Devamında, "OHAL şartlarında yapılacak referandumun millî iradeyi etkilemeyeceğini" söyledi.

Bu iki açıklamadan çıkan sonuç son derece net. Çok büyük sürpriz olmazsa referandum OHAL koşullarında yapılacak. İlan edildiği günden bu güne OHAL'in nasıl muhalifleri sindirmek, susturmak, korkutmak için kullanıldığı hatırlanırsa referandum kampanyasında da büyük olasılıkla farklı bir durumla karşılaşılmayacak.

İş bununla da kalmayacak... Cumhurbaşkanı kampanyada fiilen yer alacağı için bu aynı zamanda devletin tüm organlarının, maddi ve manevi gücüyle kampanyada fiilen "evet" safında yer alması demek olacak. Valiler, kaymakamlar, her derece ve kademeden bürokratlar ile bilcümle kamu kurum ve kuruluşları... Hatta gereken hal ve şartlarda güvenlik güçleriyle yargı maddi - manevi bütün güçleriyle "evet" için çalışacak.

Özetle... Taraflardan biri, el bebek - gül bebek yarışırken diğerine bin bir türlü engel çıkarılacak... Kaybetmesi için ne gerekiyorsa o yapılacak.

Demokratik terbiye, siyasi mertlik, centilmenlik, adil rekabet gibi kavramlar neden yok diye sormayınız... Cumhurbaşkanımızın geleceği için mutlaka kazanılması gereken bir yarıştır söz konusu olan. Gerisi teferruat.

Melih Aşık Milliyet

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Tarafsız cumhurbaşkanı referandumda AKP için çalışacakmış!

Bu nasıl referandum?

Kazanırsa cumhurbaşkanı, kaybederse yine cumhurbaşkanı olacak...

Akif Kökçe Milliyet (Açık Pencere)

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Kim öle kim kala anayasası

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Adını Devlet Bahçeli koydu...

Aslında sadece adını koymadı; bir anlamda anayasa değişikliğine bu anlayışla destek verdiğini ilan etti..

Kim öle kim kala dedi..

Herhalde referandumda bu anlayışla destek isteyecek..

Kim öle kim kala diyecek..

(...)

Dışarıda başka konuşan, Genel Kurul'da farklı davranan vekiller Devlet Bey'in bu sözünü rehber edindi..

Kim öle kim kala dediler; bastılar eveti..

MHP'lilerin hatırı sayılır kısmı.. Düne kadar başkanlık sistemi hakkında söylemedik söz bırakmayanlar..

Kim öle kim kala dedi; verdi eveti..

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Referandum kampanyasında iktidar partisinin söyleyecek sözü var..

Cumhurbaşkanı'nın..

Başbakan'ın..

Bakanların..

Milletvekillerinin..

Doğal liderimizle buluşacağız derler.. Doğal liderimiz başımıza geçecek derler.. Zaten ülkeyi doğal liderimiz yönetiyordu derler.. Değişen bir şey olmayacak derler.. Fiili durumu yasal hale getirelim derler..

Derler de derler..

Peki, sahaya inecek MHP'liler ne diyecek?

Evet oyu verin, kim öle kim kala mı diyecekler?

(...)

Devlet Bey rejim değişikliğini neden gündeme getirdi?.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra durum değişti dedi.. Acilen iki başlılığın ortadan kalkması lazım dedi.. Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa, anayasa ona uydurulmalı dedi..

Fiili durumun yasallaşmasını istedi..

Doğru mu?

Doğru..

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Peki, referandumda kabul edilirse anayasa değişikliği ne zaman yürürlüğe girecek?

2019'da..

Niye?.

Durum acil deyip başkanlık sistemini gündeme getiren Devlet Bey böyle istedi diye!..

2019'u niye istemiş?

Kim öle kim kala diye..

Mehmet Tezkan Milliyet

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Türkeş'i reddi miras mı ediyorsunuz!

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Bugün birçok ülke adam olmak için parlamenter sisteme koşarken, biz parlamenter sistemi yok edip "Tek adam" rejimine gidiyoruz.

(...) Bütün bunlara, durup dururken başkanlık konusunu ortaya atarak Türkiye'nin bütün dengelerini sarsan MHP lideri Devlet Bahçeli sebep oldu.

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CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Meclis'te yaptığı konuşmalarda Devlet Bahçeli'ye açıkça seslendi:

"Hiçbir art niyetim olmadan Sayın Bahçeli'ye soruyorum: Kıbrıs, Rum'a peşkeş çekiliyor. Ege adalarına Yunan bayrağı çekildi ve Ege, Yunan gölü yapıldı. 4 milyona yakın Suriyeli benim gencimin işine-aşına ortak edildi... Yanlış dış politikalar nedeniyle, El Bab'da savaşan yiğit askerlerimiz şehit oluyor. 'Çözüm' adı verilen, sizin 'Çözülme' dediğiniz politikalarla canlandırılan PKK kan döküyor. Sınırlarımız delik deşik. Bir de IŞİD'i başımıza bela ettiler. Bir yılda 30 büyük patlama oldu, canlarımız gitti. FETÖ denilen bir ihanet örgütünün kalkışmasına maruz kaldık... Dolar almış başını gidiyor. Zamlar arka arkaya geliyor. Halk pahalılıktan inliyor.

Millete söyleyebilir misiniz, anayasa değişikliğinin hangi maddesi ile zamları ve pahalılığı engelleyeceksiniz?

Neden Öcalan'ın istediği Başkanlık Sistemi ile federasyon anayasasının önünü açıyorsunuz?

(...)Mensubu olmayanlar bile MHP'nin Türk siyasetindeki önemini takdir ederler. AKP sözcüsü 'Bu anayasa ile iki partili sisteme gidilecek' diyerek MHP'nin tasfiye olacağını ima ettiğinde neden sessiz kaldınız? Alparslan Türkeş'i reddi miras mı ediyorsunuz?"

Rahmi Turan Sözcü

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Altın aradım teneke çıktı

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Benim suçum değil. Çıkmamış candan beklenen son umudun kusuru. Ülkücü milliyetçi bir muhalefet partisinden 27 altın milletvekili çıkabileceğini umut ettim.

(...)

"Milliyetçiyiz" diyorlardı. Tanrı Dağı kadar Türk! "Milliyetçiliği ayaklar altına aldık" diyenlerin "açığına teneke yama olmayı" kabul etmek yerine 27 altın adam olmayı seçeceklerini umdum. Altın aradım. Teneke çıktı

Milliyetçi, ülkücü kesime inanmış vatandaşların onları Meclis'e taşımak için verdiği oyları bu kadar hoyratça harcama cesaretini nereden buldular?

Hiç hesapta yokken, unutulmuş gitmişken "bütün güçleri bir kişiye devreden Afrika diktatörlüğü tipi bir anayasa çıkarma" fikrini neden canlandırdılar?

(...)

Ülkücü milliyetçi oyların temsilcisi Devlet Bahçeli hangi yüksek, milliyetçi, ülkücü ve toplumcu amaçla "bütün güçleri Tayyip Erdoğan'da toplayacak ölü düşünceye" can verdi?

(...)

Ülkücü milletvekilleri! Bu soruyu soracaklar. Cevap alamayacaklar. Ve altın adam olacaklar. Hayır diyecekler sandım. Yanıldım. Altın aradım. Teneke çıktı...

Necati Doğru Sözcü