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Gezegendeki en sağlıksız 32 besin

Gezegendeki en sağlıksız 32 besin 1
Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek en sağlıksız 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
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