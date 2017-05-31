Gezi Parkı giriş-çıkışları kapatıldı

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerle çevrilerek giriş-çıkışlara kapatıldı.

Gezi Parkı odaklı olayların 4. yılı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı çevresi bariyerle çevrilerek, vatandaşların giriş çıkışlarına izin verilmiyor.

Polis ekipleri sabah saatlerinde, Gezi Parkı odaklı olaylarının 4. yılı nedeniyle yapılabilecek olası eylemler için Taksim Cumhuriyet Anıtı ve Gezi Parkı'nın çevresinde önlem aldı.



Önlemler kapsamında Gezi Parkı ve Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi demir bariyerle kapatılarak, vatandaşların giriş-çıkışlarına kapatıldı.



Öte yandan Gezi Parkı içerisinde bir TOMA ve bir midibüs hazır bekletiliyor.



Polis ekipleri de park ve meydan çevresinde önlem aldı.