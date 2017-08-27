"Gidişat o yönde... Hayırcıları yüzde 50'nin üzerine sıçratabilir..."

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, 2019 seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Milliyet Gazetesi yazarı Mehmet Tezkan, bugünkü köşesinde 2019 seçimleri ile ilgili değerlendirmede bulundu.



AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın, referandumda 'Hayır' oyu veren yüzde 48.6’yı anlamak için anket yaptırıyoruz sözlerini hatırlatan Tezkan, "Galiba iktidar partisi hayır diyenleri anlamaya çalışıyor ama her seferinde yanlış anlıyor... Hayır oylarının yükselişine bakarsak.. 30.9’dan, önce yüzde 42’ye, oradan 48.6’ya çıktığının geometrik artışını hesaplarsak.. İktidar hayır diyenleri yine yanlış anlarsa.. Anketten çıkan sonuçları yine yanlış değerlendirirse.. Politikasını bunun üzerine kurarsa..Hayırcıları yüzde 50’nin üzerine sıçratabilir.. Gidişat o yönde.." ifadelerini kullandı.



İşte Tezkan'ın "İktidar yine yanlış anlarsa..." başlıklı yazısı:

"ORTADA TERS GİDEN BİR DURUM VAR"

"Geçenlerde AKP Sözcüsü Ünal, referandumda yüzde 48.6’yı anlamak için anket yaptırdıklarını söyledi.. Nedenini şöyle açıkladı; ‘Çünkü biz anlamaya çalışıyoruz. Anlamadan, dinlemeden ilişki kuramayız. Bir şeyle ilişki kurabilmeniz için ilişki kurmaya çalıştığınız kişinin size kendisini açması gerekiyor.’ Doğru da.. Ortada ters giden bi durum var.. Anlaşılamayan!..

"HAYIRCILAR BÜYÜYOR, HAYIRCILAR GÜÇLENİYOR"

Şöyle ki.. 2010 referandumundan sonra da iktidar partisi benzer bir araştırma yapmıştı.. Hayır diyenleri anlamaya çalışmıştı.. O zaman hayırcılar yüzde 42 idi.. Şimdi yüzde 48.6’ya çıktı.. Ters giden bi durum dediğim bu.. Galiba iktidar partisi hayır diyenleri anlamaya çalışıyor ama her seferinde yanlış anlıyor.. Hayır diyenleri kazanmaya çalıştıkça hayırcılara yeni hayırcılar ekleniyor.. Hayırcılar büyüyor.. Hayırcılar güçleniyor..

"EVETÇİLERİ HAYIR YAPIYOR"

Daha da geriye gidelim.. İktidar 2007 yılında da referandum yaptı.. 10 yıl önce, evet diyenler yüzde 69.1.. Hayır diyenler yüzde 30.9’du.. İktidar o günden beri hayırcıları anlamaya çalışıyor.. Anketler yapıyor, temas kurmaya çalışıyor ama hayırcıları evetçileri yapacağına.. Evetçileri hayırcı yapıyor.

"HAYIRCILARI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNE SIÇRATABİLİR"

Hayır oylarının yükselişine bakarsak.. 30.9’dan, önce yüzde 42’ye, oradan 48.6’ya çıktığının geometrik artışını hesaplarsak.. İktidar hayır diyenleri yine yanlış anlarsa.. Anketten çıkan sonuçları yine yanlış değerlendirirse.. Politikasını bunun üzerine kurarsa.. Hayırcıları yüzde 50’nin üzerine sıçratabilir.. Gidişat o yönde.."