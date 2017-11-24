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Giresun'da PKK'lı teröristlerle çatışma

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Giresun'da PKK'lı teröristlerle çatışma
Giresun’un Yağlıdere ilçesi kırsalında arama tarama faaliyeti sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler sevk edildi.

Giresun’un Dereli ilçesinde PKK’lı terörist ‘Aram’ kod adlı Mustafa Tolucan’ın yakalanmasının ardından bölgede operasyonlar genişletildi. Bölgede arama tarama faaliyetini sürdüren güvenlik güçleri ile PKK’lı bir grup terörist arasında, Yağlıdere- Dereli kırsalında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi.

Bölgeye çok sayıda jandarma ve Özel Harekat birlikleri sevk edildiği öğrenildi.

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