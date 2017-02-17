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Gırgır Dergisi kapatıldı

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Gırgır Dergisi kapatıldı
Son sayısında yayınladığı bir karikatürle kamuoyunda büyük tepki toplayan Gırgır Dergisi, kapatıldı. Yayıncı şirketin avukatı, "Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Son sayısında yayınladığı bir karikatürle kamuoyunda büyük tepki toplayan Gırgır Dergisi, yayıncı şirket tarafından bugünden itibaren kapatıldı. Türkiye'nin en çok satan mizah dergilerinden biri olan Gırgır, artık satılmayacak.

Yayıncı şirketin avukatı tarafından yapılan açıklama şöyle:

'Gırgır dergisinin son sayısında yayınlanan hoş olmayan karikatür nedeniyle yayıncı şirket Gırgır dergisinin kapatılmasına ve dergide çalışanların tamamının işten çıkarılmasına karar vermiştir. Bu karikatürün yayınlanması en başta toplumumuzu rahatsız ettiği gibi, yayıncı şirketi de çok rahatsız etmiştir. Karikatürün firmayı zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli çalışan kişi veya kişiler tarafından yayınlandığını düşünüyoruz. Kasti bir tutum söz konusudur. Dini değerlerin aşağılandığı bu karikatür kötü niyetli bir tutumla çizilerek, yayıncı şirkete danışılmadan, adeta gizlenerek, son anda habersizce yayına verilmiştir. Bunu yapan çalışanlar dini değerleri aşağılamak suretiyle suç işlemiştir. Buna sebep olan çizer ve çalışanlar hakkında yayıncı firma olarak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız. '

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