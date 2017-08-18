Giuliano'dan Trabzonspor'a gönderme

Fenerbahçe, Isla, Soldado ve Giuliano için bir imza töreni düzenlerken, özellikle Brezilyalı Giuliano'nun sözleri dikkat çekti.

Fenerbahçe, yeni transferleri Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Giuliano'ya bir imza töreni düzenledi

Üç oyuncu da basının sorularını yanıtlarken, ilginç ifadeler kullandı. Özellikle Brezilyalı oyuncu Giuliano, transferiyle ilgili detayları anlatırken Alex de Souza ile kıyaslanmasını da değerlendirdi. Alex ile artık kıyaslanmaması gerektiğini de belirtti.

İşte Isla, Soldado ve Giuliano'nun basın toplantısındaki açıklamaları...

ISLA: ''BENİM TERCİHİM SAĞ BEKTİR''

''Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldi. Herkesin bulunmak isteyeceği bir kulüpteyim. İki haftadır takımla antrenmanlarımı sürdürüyorum. Bundan sonraki süreçte de takıma maksimum katkıyı vermek için gayret göstereceğim.''

''Fenerbahçe'ye gelmek ileriye bir adım atmak oldu benim için. Türkiye'nin en iyi takımlarından birine geldi. Avrupa'nın çeşitli takımlarında farklı pozisyonlarında oynadım. Ama benim tercihim sağ bektir. 3-5-2'nin sağında da oynadım ama benim tercihim sağ bek.''

SOLDADO: KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM''

''Futbolu seven herkesin Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordur. İstanbul'a ilk adımlarımdan bu yana bana göstermiş oldukları ilgiye teşekkür ediyorum. Benim burada yapabileceğim atabildiğim kadar gol atabilmek. Umarım bu sezonu kupalarla kapatırız.''

''Fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Geçen sezon sakatlığımdan dolayı birçok maçı kaçırmıştım ama dün 30 dakika şans buldum. Maçtan sonra da kendimi çok iyi hissettim.''

GIULIANO'DAN ALEX DE SOUZA CEVABI...

''Ben de bu formayı giyiyor olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Başkanımıza bana gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu formayla sahaya çıkabilmek için sabırsızlanıyorum. Pazar günü önemli bir derbi maçımız var.''

''Zor bir transfer süreci oldu ama bu zorluk bizim kontrol edemeyeceğimiz durumlardı. Ben Fenerbahçe'nin teklifini duyduğumda kabul etmiştim. Fenerbahçe'yi kabul etme sebebim Fenerbahçe'nin büyüklüğünü, hedeflerini bilmemdi. Kariyerimde öne doğru bir adım atmak istiyordum ve bu nedenle Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettim. Trabzonspor'un Zenit'e yaptığı teklif maddi olarak daha iyiydi. Ama kulübüme, imza atacaksam, Fenerbahçe'ye atacağım dedim.''

''Alex mükemmel bir oyuncuydu. Saha içerisinde de başarılara ulaşmıştı. Buraya gelmeden önce bana mesaj attı ve başarılar diledi. Ama saha içi özeliklerine bakınca çok farklıyız Alex ile. Ben Giuliano olmak istiyorum. İyi skorlar alabilmek için her şeyi yapmak istiyorum. Bu kıyaslamaları bırakalım bence. Ben burada kendi tarihimi yazmak istiyorum. Bir sorumluluk var, ama ben Giuliano'yum. Giuliano olarak burada kendi tarihimi yazmak istiyorum.''

''Alex klasik bir 10 numaraydı ancak artık günümüz futbolunda böyle oyuncular kalmadı. Ben ikinci forvet ya da kanat gibi de oynayabiliyorum. Boş alanlara koşmayı seviyorum.''