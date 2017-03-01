Gizli sanıklar FETÖ'nün dolar sırrını anlattı!

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yakalanan FETÖ üyelerinin üzerinden çıkan 1 dolarlar gizemini uzun süre korumuştu. Hakkında türlü teoriler ortaya atılan 1 dolarların sırrını, FETÖ ana iddianamesinde yer alan gizli tanık ifadeleri aydınlatıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı FETÖ ana iddianamesinde örgütün simgelerinden biri olarak anılan 1 dolarlara özel bölüm ayrıldı.

"Örgütsel Motivasyon Unsuru Olarak 1 Dolar Meselesi" başlığı altında yer alan bölümde, 1 dolarların sırrı, ismi gizli tutulan iki tanığın ifadeleriyle anlatılıyor. İddianamede bu iki kişinin örgütte üst düzey görevlerde yer aldığı ve Fetullah Gülen'le görüşmek için sık sık ABD'ye gittikleri belirtiliyor.

İki isim de Gülen'in kendilerine 100, 50, 20 ABD dolarlık banknotlar verip, bunları bozdurarak örgüt hiyerarşisine göre altta yer alan "öğretmen" ve "öğrenci" tabir edilen asker şahıslara dağıtmalarını istediğini aktardı.

Örgüt abileri, bu paraları daha fazla kişiye verebilmek için 1'er dolarlık banknotlar halinde bozdurduklarını söylerken, örgüt içerisinde bu paraların "bereket" ve "hatıra" olarak tanımlandığını da belirtti.İddianamedeki ifadelere göre bu dolarlar sayesinde örgüt mensuplarının Gülen'e olan bağlılıklarının artırılması hedefleniyordu.

SAİD NURSİ'NİN TELİF HAKKI

İddianamede 1 dolarlarla ilgili bir diğer ayrıntı da paranın kaynağına olan inanç.

Örgüt üyeleri bu dolarların Bediüzaman Said Nursi'nin eserlerinin telif hakkından elde edilen paralar olduğuna inanmış. Bu da örgüt için paraların manevi değerini artırmaya yarıyor.