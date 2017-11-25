Bugünkü YENİÇAĞ »

Glatasaray kendine geldi

»
Glatasaray kendine geldi
Spor Toto Süper Lig'in 13.haftasında Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'u Yasin Öztekin ve Gomis'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılar gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderliğini korudu.

Spor Toto Süper Lig’in 13.haftasında lider Galatasaray Türk Telekom Stadı’nda Aytemiz Alanyaspor’u Yasin Öztekin (33) ve Gomis’in (88) golleriyle 2-0 mağlup etti.

Geçtiğimiz hafta takipçisi Medipol Başakşehir’e 5-1 kaybederek ağır bir darbe alan sarı kırmızılar bu sezon hiç maç kaybetmediği sahasında Aytemiz Alanyaspor’u iki golle geçerek sürprize izin vermedi.

Bu sonucun ardından puanını 29’a çıkaran Cimbom, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi liderlik koltuğunu kaybetmedi.

20171125_2_27107388_28188498_web.jpg

Maç öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Tolga Ciğerci’nin yerine oyuna giren Yasin Öztekin 33.dakikada attığı golle bir çok net fırsattan yararlanamayan takımını öne geçirdi.

Gomis’in kaleciden dönen şutunu iyi takip eden Yasin Öztekin Süper Lig’de ilk 11’de sahaya çıktığı son 3 maçta ikinci golünü atarak perdeyi açtı. Maçın son dakikalarına kadar sayısız fırsatı harcayan Galatasaray’da 88’inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Yasin, Gomis’e güzel bir asist yaptı. 13.haftada 13.golünü atan Gomis maçta son sözü söyleyen isim oldu.

20171125_2_27107435_28188644_web.jpg

Vagner Love’ın yokluğunda pozisyon üretmekte zorlanan Aytemiz Alanyaspor ise Galatasaray deplasmanından eli  boş dönerek 17 puanda kaldı. Sarı kırmızılılar karşısında yıldızlaşan ve farkın açılmasını önleyen kaleci Haydar mağlubiyete engel olamadı.

20171125_2_27107435_28188648_web.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Maicon'un eşi Ursula'nın hareketi gündem olduMaicon'un eşi Ursula'nın hareketi gündem olduGlatasaray kendine geldiGlatasaray kendine geldiBeşiktaş ligde kayıpBeşiktaş ligde kayıpNewcastle United'dan Cenk Tosun'a 20 milyon pound teklif!Newcastle United'dan Cenk Tosun'a 20 milyon pound teklif!Barcelona Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattıBarcelona Messi'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattıJailton, İstiklal Marşı sırasında bayrağa döndüJailton, İstiklal Marşı sırasında bayrağa döndüMessi'den Arda Turan açıklamasıMessi'den Arda Turan açıklamasıAykut Kocaman Soldado ve Janssen arasındaki kararını verdiAykut Kocaman Soldado ve Janssen arasındaki kararını verdiRobin van Persie’nin paylaşımına tepki yağdıRobin van Persie’nin paylaşımına tepki yağdıDeniz Türüç 45 milyon TLDeniz Türüç 45 milyon TL
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti