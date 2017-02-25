Gök: Kulağından tutup atılmalıdır!

CHP'li Gök, geçtiğimiz günlerde "Referandumdan kötü bir sonuç çıkarsa Allah korusun iç savaş çıkar" diyen AKP Avusturya teşkilatında görevli Mahmut Koç'a tepki gösterdi. İktidar partisine seslenen Gök, "Kulağından tutup atmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Levent Gök ve beraberindeki heyet Avusturya'da bir takım ziyaretlerde bulundu. CHP Avusturya Lokali'nde toplantı öncesi basın mensuplarına konuşan Levent Gök, geçtiğimiz günlerde "Referandumdan kötü bir sonuç çıkarsa Allah korusun iç savaş çıkar" diyen AKP Avusturya teşkilatında görevli Mahmut Koç hakkında "İktidar partisi, eğer bu kişi kendilerinin resmi üyesi ise derhal gereğini yapmalıdır. Kulağından tutup atmalıdır" açıklamasında bulundu.

TAM BİR DENSİZLİKTİR

Gök, geçtiğimiz hafta partililere yaptığı bir konuşmasında, ‘Eğer bu seçimde kötü bir sonuç alırsak Allah vermesin iç savaş çıkar’ diyen AKP Avusturya teşkilatı yöneticilerinden Mahmut Koç hakkında da şunları söyledi:

“Burada Avusturya’da yine bir parti temsilcisisin eğer bekledikleri sonuç çıkmazsa kötü şeyler olur. İç savaş çıkar söylemi tam bir densizliktir. Bu Türkiye’yi tanımamaktır. Türkiye’de yaşayan Milyonlarca vatandaşın iradesine saygı göstermemektir. Türkiye’de yaşayan insanlarımızın değerlerine ihanet etmektir. İktidar partisi, eğer bu kişi kendilerinin resmi üyesi ise derhal gereğini yapmalıdır. Kulağından tutup atmalıdır. Eğer atmazlarsa iktidar partisi için de bir başka sıkıntı ortaya çıkar. Bu sözü sahipleniyor mu Sahiplenmiyor mu AKP genel merkezine sormak istiyorum. Böyle sözleri söyleyen kişileri nasıl yönetici yapıyorsunuz. Bu haddini bilmezlere, densizlere nasıl yetki veriyorsunuz Yani bir yandan meşru ortamda demokrasi diyeceksiniz. Referandum diyeceksiniz. Evet diyenler meşru olacak. Hayır diyenler terörist muamelesi görecek. Evet çıkarsa meşru olacak. Hayır çıkarsa da iç savaş çıkacakmış. Böyle bir densizliği kabul etmemiz mümkün değildir. Bunları yapanlar memlekete ihanet içerisindedir. Bunun gereği derhal yapılmalıdır.

SORUŞTURMA AÇILMALIDIR

Bu konuda böyle bir tablo içerisinde bence Avusturya’nın yetkili makamları da harekete geçmelidir. Avusturya demokrasinin kökleştiği bir ülkedir. Böyle bir ülkede, böyle bir sözün söylenmesi suç olmalıdır. Arkadaşlarımız da bunun gereğini yapmalıdır. Bu kişi varsa yöneticilikten derhal alınmalı ve hakkında soruşturma açılmalıdır. Türkiye böyle densizleri aşacak güçtedir. Biz az önce Yozgat-Akdağmadenliler Derneği’nde Yozgatlı hemşerilerimizle buluştuk. Çoğu AKP üyesiydi. Her birinin görüşü bizim için saygındır. Evet diyenlerin tümünün başımızın üstünde yeri vardır.” Levent Gök ve beraberindekilerin Avusturya’nın başkenti Viyana’dan sonra Salzburg ve Linz şehirlerinde çalışmalara devam edecekleri bildirildi.