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Gökçek'in tweeti sosyal medyayı karıştırdı

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Gökçek'in tweeti sosyal medyayı karıştırdı
Ankara Büyükşehir Başkanı Gökçek, yapmak istediği paylaşımı yanlış yere gönderince sosyal medyada bu yaptığı olay oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter adresinden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la ilgili bir paylaşım yaptı, paylaşımı da saniyeler sonra sildi. Ancak Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Gökçek, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ilgili bir haberi paylaştı. Gökçek'in paylaştığı haberde "Recep Tayyip Erdoğan’ın baş danışmanı İbrahim Kalın, CIA raportörü çıktı" iddiası ileri sürülüyor.

Melih Gökçek ise paylaşımın sosyal medyada çok konuşulmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Twit alemi. Fetocu alçakların İbrahim Kalın kardeşimle ilgili daha önce yaptıkları haberi tekrar gündeme getirmek istediklerini gördüm. İbrahim'e bu linki direkt mesaj atmaya çalışırken sehven yanlış tuşa basmışım mesaj genele düştü... Kimse bundan bir ekmek çıkartmaya kalkmasın... İbrahim Kalın kardeşimle de konuştum. Fetocuların ilk defa Taraf gazetesinde dile getirdikleri bu yalan ve alçak haberin hiçbir kıymeti yoktur. Fetocular attığınız bu iftiraların içinde kendiniz boğulacaksınız..."

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