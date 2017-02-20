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Gökçek'ten itiraf gibi FETÖ açıklaması

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Gökçek'ten itiraf gibi FETÖ açıklaması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, sosyal medya hesabında hakkında yapılan bir habere itiraf gibi bir cevap vererek "geçmişte FETÖ'cülerle olan ilişkimi inkar etmedim ki" paylaşımında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'in Twitter hesabından yaptığı bir açıklamada "geçmişte FETÖ'cülerle olan bağımı inkar etmedim ki" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. 

Gökçek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda hakkında yapılan bir haberi eleştirirken "Bakın sevindirikler... Ben hiç bir zaman geçmişte FETÖ'cülerle olan ilişkimi inkar etmedim ki, mal bulmuş gibi bu fotoğraflara sarılıyorsunuz" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

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