Bugünkü YENİÇAĞ »

Gökhan Gönül sakatlandı

»
Gökhan Gönül sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci bölümüne Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürdü. Gökhan Gönül, çift kale maçta aldığı darbe nedeniyle antrenmanı yarıda bıraktı

Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde, konakladığı otelin sahasında teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışan Beşiktaş'ın sabah antrenmanı 1 saat 20 dakika sürdü. İdmana topla istasyonlardan kurulu parkurda çabukluk çalışarak başlayan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Çift kale maç sırasında teknik direktör Şenol Güneş, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. 

Antrenman bittikten sonra Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan, Cenk Tosun ile Tolgay Arslan, kısa süre frikik ve şut çalışması yaptı. Beşiktaş, çalışmalarına akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. 

GÖKHAN GÖNÜL YARIDA BIRAKTI 

Beşiktaş'ın milli oyuncusu Gökhan Gönül, antrenmanda sakatlandı. Çift kale maçta aldığı darbe sonucu sakatlık geçiren Gökhan Gönül'ün, tedbir amaçlı idmanı bıraktığı belirtildi. Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Dusko Tosic de sakatlığından dolayı tedbir amaçlı takımdan ayrı koştu. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ile Necip Uysal da antrenmana katılmadı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Gönül sakatlandıGökhan Gönül sakatlandı8 spor kulübü KHK ile kapatıldı8 spor kulübü KHK ile kapatıldıFenerbahçe'den duygulandıran hareket!Fenerbahçe'den duygulandıran hareket!Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdiBeşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdiTürkiye'ye gelmekten vazgeçtiler!Türkiye'ye gelmekten vazgeçtiler!Galatasaray'da kaleci kriziGalatasaray'da kaleci kriziFutbolculara uyarı: o ülkeye gitmeyin!Futbolculara uyarı: o ülkeye gitmeyin!Beşiktaş yeni stoperini KAP'a bildirdiBeşiktaş yeni stoperini KAP'a bildirdiMehmet Ekici, FenerbahçeyeMehmet Ekici, FenerbahçeyeTerim'in yerine Güneş mi?Terim'in yerine Güneş mi?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti