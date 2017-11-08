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Gökmen Ulu tahliye edildi

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Gökmen Ulu tahliye edildi
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, Sözcü davasında tutuklu bulunan Gökmen Ulu hakkında tahliye kararı verdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün ikinci celsesi yapılan, Sözcü Gazetesi davasının ilk duruşmasında ara kararını verdi. Mahkeme Silivri Czasevinde tutuklu bulunan Bekir Gökmen Ulu’ya yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ara kararında Söszcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına da karar verdi. Ulu’nun akşam saatlerinde Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmesi bekleniyor.

Mahkeme Sözcü gazetesi internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına da hükmetti.

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