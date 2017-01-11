Göktaşı Dünya’yı sıyırıp geçti

Amerikalı astronomlar 30 metre çapında bir göktaşının Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yarısı kadar bir uzaklıktan geçtiğini bildirdi.

Geçen pazar günü büyük bir göktaşının Dünya’yı sıyırıp geçtiği ortaya çıktı. Amerikalı astronomlar “2017 AG13” kod adı verilen 30 metre çapında bir göktaşının yaklaşık 20 bin kilometre öteden, yani Dünya ile Ay arasındaki mesafenin yarısı kadar bir uzaklıktan geçtiğini bildirdi.

Bilim insanları göktaşının ancak 24 saat önce tespit ettikleri itirafında da bulundu. Göktaşı cumartesi günü Arizona’daki Catalina Gözlemevi’ndeki bilim insanları tarafından fark edilmişti.