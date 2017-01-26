Gölcüklü Ülkücüler: Bahçeli neyin karşılığı olarak çark etmiştir?

Genel Merkez'in Başkanlık tutumuna karşı çıkan Gölcüklü Ülkücüler, hayırda birleşerek Başkanlık sistemiyle ilgili bir deklarasyon yayınladı.

Devlet Bahçeli'nin ve 'evet' oyu kullanan MHP'li vekillerin Başkanlık sistemiyle ilgili tavrına parti tabanından tepki yağıyor...

İzmit'in Gölcük İlçesi'nde bir araya gelen Ülkücüler, yeni Anayasa teklifi konusunda istişarede bulundu.

Toplantıya eski İlçe Başkanları İsmail Eroğlu, Kubilay Kılıç, Muharrem Odabaş, Semih Tayfur, MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Adnan Özdere, Ocak Başkanları Mustafa Aksoy, Kürşat Sönmez, Hüseyin Şahin, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanları Ahmet Hatunoğlu ve Veysel Yavuz'un yanısıra birçok Ülkücü katıldı.

Yapılan toplantının ardından yeni Anayasa teklifi ile ilgili deklarasyon yayınlanırken, maddeler halinde Başkanlık sisteminin ülkemize vereceği zararlardan bahsedildi.

İşte o deklarasyon:

"Gölcük’te MHP’nin kuruluşundan bugüne kadar kesintisiz mücadele eden MHP merkez yürütme kurulu üyeliği, ilçe başkanlığı, ocak başkanlığı, il yöneticiliği, ülkücü işçiler deneği başkanlığı yapmış, bunun yanı sıra kanaat önderi olan aksakallılarında hazır bulunduğu toplantıda, referanduma sunulan değişikliğin Türk Milletine hazırlanan sinsi bir projenin en önemli ayağı olduğu gerekçesiyle tüm katılanlar ‘hayır‘ oyunda birleşmiş ve bu kararlarını deklare etmişlerdir.

- Bu Anayasa her türlü yetkiyi bir kişinin eline vermesiyle devleti cumhuriyet rejiminden monarşiye sürükler.

- Komünist rejimlerde olduğu gibi parti diktatoryasına kapı açar.

- Türkiye’yi bölgelere ve federasyona sürükleyecek gelişmelere çanak tutar.

- Yasama, Yürütme ve Yargı tek kişinin eline bırakılamaz. Demokrasinin vazgeçilmezi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinden asla vazgeçilemez.

- ‘Başkanlık sistemi Türkiye’yi bölünme ve federasyona götürür‘ diyen Bahçeli’nin neyin karşılığı olarak çark ettiği ayrı bir merak konusudur.

- Kendi partisinde hukuku asla aklına getirmeyen ama her nedense kanunsuzluğa meşru zemin hazırlamayı üstüne vazife edinen bahçeli acaba kimlerden ilham almıştır."