Gomis'in attığı gollerde inanılmaz istatistik

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in, Kayserispor ve Osmanlıspor müsabakalarında attığı goller hız rekoru kırdı. Senegal asıllı Fransız oyuncunun attığı 3 golün hızı 351 kilometre olarak hesaplandı.

Galatasaray'ın performansıyla göz dolduran santraforu Batefimbi Gomis, henüz sezon başında sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi oldu.

Transfer döneminde, 32 yaşında olması ve sahada bayılmasıyla eleştirilerin hedefi olan Gomis, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarındaki performasıyla göz doldurdu.

Süper Lig'e Kayserispor karşısında yaptığı dubleyle başlayan Gomis, Osmanlıspor deplasmanında da skora adını yazdırmayı başardı.

"GOMIS'İN ŞUTUYLA RADARA GİRERSİN"

Fransız golcünün attığı gollerin ortak özelliği ise şutların hızı oldu.

Ligdeki ilk golünü 95 km/saatlik bir şutla bulan sarı-kırmızılı yıldız, ikinci şutunda 125 km/saat, Osmanlıspor sınavında ise 131 km/saatlik hıza ulaştı.

Gomis'in füzeleri taraftarı da heyecanlandırdı. Siyahi oyuncu, sosyal medyada, "Gomis'in şutuyla İstanbul'dan Bursa'ya 1 saatte varıyorsunuz", "Artık rakipleri bayıltıyor", "O top otobanda olsa radara girer ceza yerdi" mesajlarıyla trend oldu.

SON 7 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Kariyer rekorunu Marsilya'da geçen sezon attığı 20 golle kıran Bafetimbi Gomis, bıraktığı yerden devam ediyor. Fransa'daki son beş lig maçında 3 gol-2 asist üreten Fransız yıldız, Galatasaray'daki iki lig mücadelesinde de 3 gol-1 asiste imza attı. Böylece Gomis, oynadığı son yedi lig maçında takımlarına 6 gol, 3 asistlik katkı verdi.

Kariyerinin en iyi lig başlangıcını yapan 32 yaşındaki oyuncu, sezon öncesindeki 20 gollük hedefine de ulaşabileceğini kanıtladı.