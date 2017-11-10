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Google, 10 Kasım’ı unuttu

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Google, 10 Kasım’ı unuttu
Dünyanın en büyük arama motoru Google bu sene de Atatürk'ü unuttu. Önemli günleri Doodle yapan Google 10 Kasım'ı yine atladı.

Tam 79 yıl oldu, Atatürk aramızdan ayrılalı…

Son iki yıldır 10 Kasım'da ana sayfasına sadece küçük bir karanfil koyan Google, bu yıl yine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünde Doodle yapmadı. Google ana sayfasında sadece bir karanfil koydu.

GOOGLE’DAN DOODLE AÇIKLAMASI GELDİ

Google 10 Kasım’ın Doodle yapılmaması hakkında şu açıklamayı yaptı; “Google logosunda yapılan eğlenceli, şaşırtıcı ve bazen de spontane olarak yapılan ve Doodle olarak adlandırılan değişiklikler  festivalleri ve yıl dönümlerini kutlamak, ünlü sanatçıları, kâşifleri ve bilim insanlarının doğum günlerini kutlamak amacıyla hazırlanmaktadır.”

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