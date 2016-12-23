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Google hacklendi!

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Google hacklendi!
19 Aralık tarihinde ses getiren bir siber saldırı olayı gerçekleşti. Bir grup Pakistanlı hacker, Google'ı hacklemeyi başardı.

19 Aralık tarihinde, bir grup Pakistanlı hacker Google'ın Bangladeş'te hizmet ettiği "google.com.bd" adresini hackledi ve alan adını ele geçirdikten sonra Google'ın güvenlik sistemleriyle dalga geçerek sitede birtakım mesajlar yayınladılar.

DNS yönlendirme yöntemiyle yapılan işlemler sonucunda google.com.bd alan adını ele geçiren hackerlar, oldukça ses getirdi. Daha öncesinde DNS yönlendirme yöntemiyle Google Vietnam hacklenmiş, Google'a bağlanmayı isteyen kullanıcılar farklı internet sitelerine yönlendirilmişti.

Google Bangladeş'i ele geçiren hackerlar, sitede "Google Bangladeş Team Pak Cyber Attackers tarafından hacklendi. Çok Yaşa Pakistan!" cümlelerini herkese açık olarak yayınladı.

Güvenlik zafiyetini kısa sürede fark eden Google yetkilileri, hızlıca bir müdahale ile herşeyi eski haline geri getirdi ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak tekrar böyle bir olayın yaşanmaması için tedbiri arttırdı.

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