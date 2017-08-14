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Google Haritalar'a göre 3. havalimanının adı Recep Tayyip Erdoğan

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Google Haritalar'a göre 3. havalimanının adı Recep Tayyip Erdoğan
İnşaatı devam eden İstanbul'un 3. havalimanını için isim tartışmaları sürerken,. Google Haritalar uygulamasında havaalanının adı İngilizce “Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Havaalanı” olarak gösteriliyor.

Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul'a yapılacak 3. Havalimanı'nın isminin “Recep Tayyip Erdoğan” olacağı iddiaları üzerine, "Biz havalimanını yaparız, ondan sonra ne ad koyarlarsa koysunlar. Tayyip Bey meraklısı değil, çok da sevmiyor bu işleri. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum" demişti.

Eski Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan da isim tartışmalarıyla ilgili, 3. havalimanına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adının verilip verilmeyeceği sorusuna, "12 yıldan beri Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin imarında, bu ülkenin kalkınmasında, çok önemli bir rol oynadı. Millet de zaten bunun cevabını verdi. Ne yapılsa azdır"diye yanıt vermişti. 

Ancak AKP’den gelen üst düzey açıklamalara karşın 3. Havalimanı için isim tartışmalarında ilk adım Google Maps üzerinden atılmış oldu.

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