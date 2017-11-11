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Google Star Wars'un sürprizini deşifre etti

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Google Star Wars'un sürprizini deşifre etti
Disyen'in yeni Star Wars filmi için hazırlıklarına hız verdiği sürprizi teknolojinin ziziliğine uğradı.

Disney, yeni Star Wars filminin çekimlerinde kullandığı Millennium Falcon'un etrafını konteynerler ile çevirerek gizlemeye çalıştı. Ancak şirketin bu sürprizi Google Haritalar'ın azizliğine uğradı.

2016'nın son haftalarında vizyona giren ve milyonlarca izleyiciyi sinema salonlarına çekerek hızlı bir giriş yapan seriden bağımsız ilk Star Wars filminde teknolojinin yardımıyla izleyicilere ilginç bir sürpriz yapılmıştı.

Star Wars serisine ait filmde özel bilgisayar teknikleriyle 22 yıl önce ölen aktör yeni Star Wars'ta da oynayabilmişti.

Serinin ilk filmlerinde Darth Vader'ın müttefiki ve Ölüm Yıldızı'nın komutanı Grand Moff Tarkin'e bu filmde de yer verildi. Ancak bu karakteri canlandıran aktörün 1994'te hayatını kaybetmesinden dolayı bu rolü başka birisi oynadı ve özel efektlerle onun yüzü yeni oyuncuda can buldu.

Ancak Teknolojinin yardımına başvurarak sinema severlerin dikkatini çeken tek yapım Star Wars değil.

Film yönetmenleri bir zamanlar, sinema efekti yaratmak için, minyatürler, 3 boyutlu resimler kullanırdı.

Gelişen bilgisayar teknolojisiyle birlikte efektler artık bilgisayar programlarıyla yapılıyor.

Gelişen bilgisayar teknolojisiyle birlikte efektler artık bilgisayar programlarıyla yapılıyor.

İşte bilgisayarda hazırlanmış film ve dizi sahneleri...

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