Görenler şaşıp kalıyor!

Konya'da çoban, 48 yaşındaki Ahmet Aslan, doğada bulduğu 'insan yüzüne' benzeyen taşları toplarken ve bunları müzede sergilemek istediğini söyledi.

Bununla ilgili 2009 yılında 'İnsansı Taşlar Müzesi' açmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek istediğini belirten Ahmet Aslan, sonuç alamadığını söyledi.



Şanlıurfa'nın Harran İlçesi'nde dünyaya gelen 46 yaşındaki Ahmet Aslan, ilköğretim 3'üncü sınıftan ayrıldı. 10 yaşındayken Şanlıurfa'dan Hatay'a, 1999 yılında da Konya'nın Gölyazı beldesine göç ederek çobanlığa başladı. İşi gereği sürekli doğayla iç içe olan Ahmet Aslan, koyun otlatırken arazi ve akarsu kenarlarından hobi olarak insan yüzü ve hayvan figürlerine çok benzeyen, kendiliğinden doğal etkiyle şekillenmiş ilginç taşları da toplamaya başladı.



Çoban Ahmet Aslan’ın hedefi yıllardır topladığı taşlarla ‘İnsansı Taşlar Müzesi’ açabilmek. Ahmet Aslan, bu taşları sergileyecek ‘İnsansı Taşlar Müzesi’ açabilmek için 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurduğunu ancak taşların tarihi eser değeri olmadığı gerekçesiyle ret cevabı aldığını ileri sürdü. Gelen yazıda kendi imkanlarıyla özel bir müze kurabileceğinin anlatıldığını da vurguladı.



"JAPONLAR HAYATA GEÇİRMİŞ"



Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan olumsuz yanıt aldığı projesinin Japonlar tarafından hayata geçirildiğini ve Tokyo’da özel olarak açılan ‘İnsan Yüzüne Benzeyen Taşlar Müzesi’nin bulunduğunu belirten Ahmet Aslan, bunun haberinin de 2016 yılında TÜBİTAK’ın dergisinde yayınlandığını söyledi.



"İNSANSI TAŞLAR MÜZESİ’Nİ HAYATA GEÇİRECEĞİM"



Topladığı taşlardan yapacağı ‘İnsansı Taşlar Müzesi’ni hayata geçirmek için yeniden arayışa geçtiğini belirten Ahmet Aslan, şunları söyledi:



'Çobanlık yaparken sürüyü güttüğüm yerlerde bazı taşlara rastladım. Bunlarda insan ve hayvan suretinde olduğu için toplamaya karar verdim. Zamanla bu taşları biriktirdim. 2009 yılında bu konu ile ilgili bakanlığa müze açabilmek için destek başvurusu yaptım. Ama olumsuz cevap aldım. Bu taşları biriktirmeye devam ediyorum. Özel bir müze açma hayalim var. Japonya’da 2016 yılında bu müzenin açıldığını öğrendim. 8 yıl önceki hayalimin Japonlar tarafından hayata geçirildiğini öğrendikten sonra insan yüzlü taşları toplamaya daha fazla ağırlık vermeye başladım. Hayalim olan ‘İnsansı Taşlar Müzesi’nin açılabilmesi için çalışıyorum. Doğanın sanatını ortaya koyma çabam var. Bu müzeyi Ürgüp’te Kapadokya’da bir mağaranın içerisinde açmayı hedefliyorum. Çünkü ‘Taşı gediğine koymak’ diye bir sözümüz var. Bu sözden hareketle taşın içerisine taşı koymuş olacağım.’’



‘MÜZE AÇAMAZSAM BİR TEPENİN ÜZERİNDE SERGİLEYECEĞİM’



Topladığı taşları gören kişilerin büyük şaşkınlık yaşadığını da belirten Ahmet Aslan, "Bir yerde müze açamasam bile doğada bir tepenin üzerine taşları yerleştirip sergileyeceğim. Yani bir açık hava müzesi şeklinde yapacağım. Şu ana kadar 45 tane insansı taş bulabildim. Bu taşları toplamaya devam edersem 6-7 ay içerisinde 200-300 parçaya ulaşabilir" dedi.



JAPONYA’DAKİ KAYALAR MÜZESİ



Japonya’nın Tokyo şehri yakınlarındaki Chichibu şehrinde özel Chinsekikan Kayalar Müzesi’nde toplam 1700 örnek bulunuyor. Bunların yaklaşık 900'ü insan yüzlerine benziyor. Doğal olan ve hiç bir değişime uğramayan taşlar yaklaşık 50 yıl boyunca 2010 yılında hayatını kaybeden Shozo Hayama tarafından toplanmış.