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Görgü tanıklarından iddialar... Üstünü değiştirip kaçtı!

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Görgü tanıklarından iddialar... Üstünü değiştirip kaçtı!
İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'da yeni yılı kutlayan vatandaşlara kurşun yağdıran teröristin saldırı sonrası kaçtığı açıklandı. Güvenlik güçleri operasyon başlattı, terörist aranıyor.

İstanbul'da gece 01.15 sularında ünlü eğlence mekanı Reina'ya uzun namlulu silahla girip vatandaşlara kurşun yağdıran terörist olay sonrası kaçtı. 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak saldırı sonrası teröristin yakalanması için operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada teröristi arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. Yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu. 

MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı, denize mi atladığı yoksa kalabalığa mı karışıp dışarı çıktığı soruları da inceleme sonucunda yanıt bulacak. 

Bazı görgü tanıkları teröristin içeride Noel Baba şapkası taktığını iddiaetmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler çerçevesinde 1 kişi olduğu belirtiliyor. Bir mont, palto şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş. Ondan sonra içeride farklı bir giysiyle dışarı çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bilgi var. Bilgilerin değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırgan katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor" diye konuştu. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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