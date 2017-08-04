Görmeyenler, kandırılanlar

Diyanet İşleri emekli Başkanı Mehmet Görmez giderayak görmek istedi Fethullah Gülen ve cemaatinin içyüzünü.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Ağustos ayında Olağanüstü Din Şurası'nı toplayan Görmez, Türkiye'de yaşanan din istismarını görmek istedi ve Şura'da alınan karar doğrultusunda "Dini İstismar Hareketi FETÖ/PDY" raporu hazırlandı.

Görmez sonucu gördü ve emekli oldu.

Peki, Görmez'in 15 Temmuz'a kadar görmediği, Diyanet'in asli görevi olmasına rağmen Cumhuriyet'in yetkili ve tek Anayasal kurumu olarak görmediği mi yoksa görmek istemediği konu mu din istismarı?

Diyanet Fethullah Gülen'i 45 yıldır görmedi de başkaları gördü ve uyardı mı?

Evet.

Hulki Cevizoğlu gördü,

Yavuz Selim Demirağ gördü,

Zübeyir Kındıra gördü,

Yaşar Nuri Öztürk gördü,

Cemaatten ayrılanlar gördü ve hatta uyardı.

28 Şubat öncesi MİT gördü rapora bağladı,

Milli Güvenlik Kurulu okudu gördü,

Genelkurmay okudu gördü.

Ve top siyasilere geldi ki;

Cumhurbaşkanı gördü, Başbakan gördü, Adalet Bakanı gördü Millî Savunma Bakanı gördü, CHP başta tüm siyasi partiler gördüler.

Ama anlamazlıktan, görmezden geldiler ve "masum" dediler, oy deposu sandılar.

10 yıllar geçti Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu başta olmak üzere hiçbir kurum "din istismarı" konusuna el atmadı ya da atamadı.

2002'de göreve gelen AKP ise görmeyi bırakın sıkı bir iş birliği içine girdi. Sonunda "aldatıldım, rabbim ve halkım affetsin" diye FETÖ'yü tamamen yok etme noktasına gelindi. 15 Temmuz'da ise kahpe darbe girişimi önlendi.

Diyanet de "din istismarı raporu" yayınladı FETÖ/PYD konusunda.

Peki, şimdi AKP hükümetine ve Diyanet'e, "din istismarı" konusunda düşen görev nedir?

Süleymancılar, Nakşibendiler, Menzilciler, Evrenesoğlucular, Kırkıncı Hocacılar, İskenderpaşacılar, İsmail Ağacılar, Kadiri Muhammediyeciler, Halveti tarikatının Şabaniyecileri, Hizb'ut-Tahrirciler, Galibiler, İcmalciler, Cerrahiler, Uşşakiler, Tillocular, Hazneviler, Hakikatçılar, Nakşibendi Yahyalılar, Işıkçılar, Erenköy Cemaatcileri... vb. gibi belki de adlarını duymadığımız yüzlerce ya da binlerce cemaat ve tarikat için de "din istismarı" konusunda rapor hazırlanacak mı?

Bu cemaat ve tarikatların açtıkları yurtlar, okullar kapatılacak ya da Millî Eğitim Bakanlığı'na devredilecek mi?

Yoksa yazmaya elim varmıyor ama başka FETÖ'lerin. başka 15 Temmuz'lar yaşatmasına olanak sağlanacak mı?

Görmez hoca FETÖ gerçeğini Din İşleri Yüksek Kurulu raporu ile gördü ve Türkiye'ye gösterdi.

Varsa vatandaş olarak hakkım Görmez Hoca'ya ve Diyanete helal etmeye hazırım. Ama bir şartla ki o da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'deki tüm cemaat ve tarikatlar konusunda Millî Eğitim, Emniyet ve hatta MİT ile iş birliği çerçevesinde "din istismarları" raporları hazırlamasıdır.