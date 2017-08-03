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Görmez'in yeni görevi ortaya çıktı

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Görmez'in yeni görevi ortaya çıktı
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ayrılan Mehmet Görmez’in Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektörü yapılacağı öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray babacan'ın haberine göre, son dönemlerde kulislerde en çok konuşulan konuyu, Erdoğan’la yakın ilişki içinde olan Görmez’in görevden ayrılması oluşturdu. Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı 7 yıl boyunca, daha çok Tayyip Erdoğan’a direkt bağlı bir kurumun başkanı gibi çalıştığı biliniyor. Bu durum, daha önce başbakan yardımcılığı yapan diğer bakanlarla pek sorun oluşturmasa da Numan Kurtulmuş’un Diyanet’ten sorumlu bakanlık görevine getirilmesinin ardından problemlere yol açtı. Görmez’in, kendisine bağlı bir bürokrat gibi davranmadığını düşünen Kurtulmuş ile zaman zaman sıkıntı yaşandığı, makamda karşılama, görüşme, kurum tarafından yapılan açıklamalarla ilgili farklı düşündüklerinin ortaya çıktığı öğrenildi. Kurtulmuş’un kurumun faaliyetlerinden haberdar edilme sorunu yaşadığı da iddia edildi.

Bu sorunlar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a da iletildi. Aynı dönemde, iktidara yakın medya kuruluşlarında, Görmez ve Diyanet’in özellikle FETÖ ile mücadelede tavır takınmadığı, kutlu doğum haftasına sahip çıktığı haberleri yapıldı. Oluşturulan bu atmosferden sonra Görmez’in çalışmasının zorlaştığı belirtildi. Görmez’in dini referanslarını değerli bulan Erdoğan’ın, ayrılmanın Görmez’in tercihi olduğu yönünde açıklaması dikkat çekti. Bu tartışmalı süreç, gecikmeli olarak yapılan kabine değişikliğinde de sonuçlarını gösterdi. Tek neden bu olmasa da Numan Kurtulmuş, başbakan yardımcılığından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kaydırıldı. 

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