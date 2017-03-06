Gözaltına alınmadan general atamış

15 Temmuz darbe girişimi öncesi Genelkurmay Personel Başkanı olarak görev yapan korgeneral İlhan Talu’nun 16 Temmuz’da gözaltına alınmadan hemen önce bir generalin atama emrini verdiği ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yücel Kocaman koordinasyonunda, Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen, Cumhuriyet savcıları İstiklal Akkaya, Kemal Aksakal’ın hazırladığı iddianamede, şüphelilerle ilgili çarpıcı saptamalar yer aldı.



DARBEYİ ERKENE ALDIRDI



İddianamede ‘15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Genelkurmay Başkanlığı Personel Başkanı olarak görev yapan Korgeneral İlhan Talu’nun, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Genelkurmay Karargâhı’na gelip, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Orgeneral Yaşar Güler ile görüştüğünü gördüğü, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen başlayacağı bilgisini paylaştığı, bu nedenle gece saat 03.00 olarak planlanan darbe girişiminin erkene alındığı, şüphelinin darbe girişiminin geriye çekilmesinde önemli rolü olduğu’ tespiti yapıldı.



O GECE ASKERLERE YOL GÖSTERDİ



İddianamede Talu’nun 15 Temmuz saat 21.23’te Genelkurmay Karargâhı’nı ele geçirmek için içeri giren darbeci Özel Kuvvet görevlilerinden bir gruba bina içinde yol gösterdiği anlatıldı.



Darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde 16 Temmuz günü saat 18.30’da gözaltına alınmasından yaklaşık bir saat önce Talu’nun, Korgeneral İbrahim Yılmaz’ın 2. Ordu Komutanlığı’na atanmasına ilişkin emri MEDAS sistemiyle gönderdiği de belirtildi. (Yılmaz, kalkışmanın ardından FETÖ bağlantısı nedeniyle TSK’dan ihraç edildi.)