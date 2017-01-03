Gözler haber bültenlerinde...

Yılbaşı gecesi yaşanan hain katliam, toplumun çok büyük bir kesiminde acı, isyan ve hatta artan bir korkuya yol açtı.

Artık hiçbir ortamda güvende hissetmiyor insanlar kendilerini. Bunun sonucunda gözler haber bültenlerine kilitlendi. Yeni gelişmeler, son ayrıntılar dikkatle izlendi. Show ana haber bülteni bir süredir devam eden yükselişini son olayın ardından da sürdürüp, reyting listelerinin zirvesine yerleşti. AB Grubu’nun tercihiyse Fatih Portakal ile Fox ana haber oldu. Listenin zirvesinde haber bültenlerinin bulunmasında ülkede yaşanan olaylar kadar, dizilerin de yılbaşı tatiline girip ekrana tekrar bölümlerini sürmelerinin de payı vardı. Söz haber bültenlerinden açılmışken bir gelişmeyi de duyuralım. Kanal D haber bültenini Ahmet Hakan’ın sunması gündemde. Bu tercih, kanalın izlenme oranını artırır mı, önceden söylemek zor. Bültenin başarısı daha çok haber merkezinin performansına bağlı.