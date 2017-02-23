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Gözleri doldu, stadı terk etti!

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Gözleri doldu, stadı terk etti!
Fenerbahçe tribünleri Krasnodar’a elenişin ardından “Aziz Yıldırım istifa, yönetim istifa” diye Kadıköy’ü inletti. Sarı lacivertliler karşılaşmayı locadan izlerken gözleri dolan Ali Koç’a çağrıda bulundu.

Yumruklarını sıkan Koç ise taraftarlara eliyle “Sakin olun” çağrısı yaptı. Tribünlerde bir grup da “İstifa” diyen taraftarlara saldırdı.

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İlk genel kurulda başkanlığa aday olacağını açıklayan Koç, eliyle taraftarlara “Sakin olun” çağrısı yaptı. Koç’un bu hareketi, futbol literatüründeki yerini aldı.

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Maçtan sonra ise yönetim yanlısı grup ile taraftarlar arasında gerilim yaşandı. İki grup da maç sonu stadı 15 dakika terk etmezken kavganın büyümesi engellendi. 

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Bu arada Fenerbahçeli futbolcuları protesto eden taraftarlar, Krasnodar’ı alkışladı. Ruslar da alkışla karşılık verdi. 

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