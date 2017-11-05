Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta oynanacak?

Göztepe Beşiktaş maçı futbol şölenine tanıklık edecek. Süper Lig'deki ilk sezonunda iyi bir mücadele örneği gösteren Göztepe, Beşiktaş karşısında puan almaya çalışıcak

Peki, futbolseverlerin yakından takip edeceği Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Jahovic'ten yoksun bir şekilde sahaya çıkacak olan İzmir ekibi ve üç puan avına çıkan İstanbul temsilcisi hakkında detaylı bilgiler

Göztepe Beşiktaş maçı ile Süper Lig'de puan savaşları devam ediyor. Ligin yeni ekipleri arasında yer alan ve 2003 yılından bu yana ilk kez Süper Lig'de yarışma şansını elde etmesine rağmen iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, Beşiktaş ile sahasında zorlu bir mücadeleye çıkacak. Peki, Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, mücadele hakkında bazı bilgiler

GÖZTEPE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Göztepe, 5 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Bornova İlçe Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Hüseyin Göçek'in yöneteceği, Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz'ın yardımcılıklarını üstleneceği mücadele, Bein Sports kanalından canlı yayınlanacak.