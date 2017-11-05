Göztepe-Beşiktaş maçında taraftara gözaltı

Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sahaya inerek taşkınlık yaptığı iddia edilen bir taraftarı gözaltına aldırdı.

Süper Lig'in 11. haftasındaki Göztepe-Beşiktaş maçı öncesi ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Maç öncesi, iki takım oyuncularının ısındığı esnada yasak olmasına rağmen oyun alanına giren İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, tribünde olay çıkardığı iddia edilen taraftarlara gözaltı yaptırdı.

Taraftarları tek tek göstererek gözaltı emri veren Aşkın'ın sahaya girmesine Göztepe kalecisi Günay Güvenç bir süre tepki gösterdi. Daha sonra müdür Aşkın'la konuşarak tepkisini sürdüren Günay, ısınmaya devam etti.

Emniyet Müdürü Aşkın, yanına gelen federasyon temsilcisinin uyarısı üzerine sahadan çıktı.