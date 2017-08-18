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Göztepe-Eskişehirspor finali operasyonu

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Göztepe-Eskişehirspor finali operasyonu
Göztepe ile Eskişehirspor arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final maçıyla ilgili operasyon başlatıldı. 72 kişi hakkında örgüt üyesi olmaktan yakalama kararı verilirken 55 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonda 72 şüpheli hakkında gözaltı kararı var.

Gözaltına alınanlar arasında polis, asker, özel güvenlik görevlisi ve tribün liderleri de bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre, 1900 kişi hakkında da 6222 sayılı kanun çerçevesinde işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre gözaltına alınma nedenleri kamu malına zarar verme, örgütlü suç işleme, toplumda infiale neden olacak eylemlerde bulunma ve patlayıcı atma.

Gözaltı kararı verilenlerin 35’i İzmir’de, 31’i Eskişehir’de. Diğer gözaltına alınan ve alınacaklar ise Antalya, Mardin ve Ankara’da bulunuyor.

Bu arada 227 kamu ve özel güvenlik görevlisi hakkında idari soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'DA NE OLMUŞTU?

23 Ekim 2016 tarihinde TFF 1. Lig'in 8. hafta maçında Eskişehirspor'u konuk eden Göztepe, 90. dakikada skoru 2-1 yapan golü kaydetti. Bu sırada birkaç Göztepeli taraftar sahaya atlayınca Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, teknik direktörü Alpay Özalan'a oyuncuları sahadan çekmesi için talimat verdi. Özalan, oyuncularını sahadan çekti. Eskişehirli futbolcuların yaklaşık 30 dakika sonra tekrar sahaya çıkmasına rağmen, hakem Serkan Tokat soyunma odasından çıkmadı ve maçı tatil ettiğini bildirdi.

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