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Gri listedeki PKK'lı terörist böyle yakalandı!

Gri listedeki PKK'lı terörist böyle yakalandı!
Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisinde yer alan yaralı teröristin Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olma anlarına ait görüntüler paylaşıldı.

Güvenlik güçlerince Tunceli'de yürütülen operasyonda yaralanan "Aranan Teröristler Listesi"nin gri kategorisindeki teröristin teslim olma anlarına ait görüntüler paylaşıldı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralı olarak ele geçirilen ve İçişleri Bakanlığının 'terörden arananlar' listesinde gri kategoride yer alan "Sema" kod adlı Besna Kartal'ın güvenlik güçlerine teslim olma anları kameralara yansıdı.

Güvenlik güçlerince paylaşılan görüntülere göre, ismini sorduğu teröristten montunu çıkarmasını isteyen askerler, daha sonra teröristin yavaş yavaş kendilerine doğru gelmesini istiyor.

Kamera kayıtlarında, jandarma birliklerinin bacağından yaralanan teröriste ilk müdahaleyi yaptıkları görülüyor. Askerlerin, yaralı teröriste su, yiyecek ve ilaç verdiği de görüntülerde yer alıyor.

Güvenlik güçlerince Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında 2 Kasım'da yürütülen operasyonda, 9 terörist etkisiz hale getirilmişti.

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