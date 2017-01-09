"Grip, kendiliğinden iyileşebilir"

Havaların soğumasıyla birlikte gribe yakalananların sayısında artış görülüyor.

Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşat Bozkurtgil, antibiyotik ve C vitamini kullanımının gribi atlatmak için etkili olmadığını belirterek, en iyi korunma yönteminin hasta kişilerden mümkün olduğunca uzak durmak ve hijyen kurallarına uymak olduğunu söyledi. Kış mevsiminin yaşandığı şu günlerde havaların soğumasıyla birlikte başta grip salgını olmak üzere soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarının sıklığında da artış görülüyor. Bu hastalıklardan korunmada aşılanma, kişisel hijyen kurallarına dikkat etme gibi önlemlerin yanında bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için yeterli ve dengeli beslenme de oldukça önemli yer tutuyor. Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neşat Bozkurtgil, grip salgınına karşı alınması gereken önlemler ve tedavi yöntemleri ile ilgili şu bilgileri paylaştı. Grip, ‘İnfluenza’ adı verilen virüslerin neden olduğu viral bir enfeksiyondur. Üst solunum yolu enfeksiyonu olarak başlayıp, sistemik bir hastalığa dönüşür. Belirtileri; yüksek ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, öksürük, boğaz ağrısı, iştahsızlıktır. Hava değişimiyle birlikte ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan grip, altta yatan bir hastalığı olmayanlarda genellikle iyi huylu seyrediyor. Ancak risk grubunda komplikasyonlara neden olup, çok seyrek de olsa ölüme varan sonuçlara neden olabilir.

BEBEKLER VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA

En çok yeni doğan ve süt çocuğu (0-2 yaş) ile 65 yaş üstü grupta risk artmaktadır. Grip, insandan insana öksürük, hapşırık gibi virüsün havaya saçılması ve bunun yakın mesafedeki kişiler tarafından solunum yolu ile alınması ile bulaşır. Kapalı ve kalabalık ortamlar, toplu taşıma araçları, iyi havalandırılmayan işyerleri, sınıflar, askeri koğuş, cezaevleri, bakımevleri gibi ortamlar riskli alanlardır. Grip, özel bir tedavi olmasa bile kendiliğinden iyileşebilir. Ancak, risk gruplarında ciddi seyredebileceğinden doktora başvurulması gereken, bazı destek ilaçlarla şikâyetleri azaltmaya veya gidermeye yönelik tedavi alınması gereken bir hastalıktır. Grip, viral bir hastalık olduğu için antibiyotikler tedavide etkili değildir. Antibiyotik kullanımı fayda sağlamayacağı gibi zarar da verebilir. Risk grubunda ise hastalık süresini kısaltıp, komplikasyonları önlediği bilinen ‘’Antiviral” ilaçlar doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Karın havadaki virüsleri öldürdüğüne dair toplumun bir kesimindeki inanış gerçeği yansıtmıyor. İnfluenza tüm hava koşullarında varlığını sürdürülebilir. Virüslerin soğukta sadece yayılma hızı azalır, vücuduna girdiğinde ise vücut ısısıyla aktive olur ve hızlı biçimde çoğalmaya başlar. Bu nedenle uzun süreli kar yağışlarının ardından da tedbiri elden bırakmamak gerekir. C vitamininin gribe karşı faydalı olduğu sonucuna sınırlı çalışmada ulaşılmış. C vitamininin adeta mucizevi şekilde yararlı olduğu yönünde söylenenler ne yazık ki bilimsel bir veriye dayanmıyor. “Bol C vitamini alırsanız grip olmazsınız” veya “bol C vitamini alırsanız grip geçer” gibi bir bilimsel gerçeklik yok.