GS TV'de Gökhan Zan, Tudor'a ateş püskürdü

Galatasaray'ın, Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybettiği maçın ardından GS TV'de Gökhan Zan, Tudor'u adeta topa tuttu.

FutbolArena - Galatasaray, Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybetti. Maçın ardından sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Gökhan Zan, GS TV'de teknik direktör Tudor'a ateş püskürdü.

Galatasaray'ın, Süper Lig 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 5-1 mağlup olduğu maçta GS TV'de müsabakayı yorumlayan Gökhan Zan, teknik direktör Tudor ile yolların ayrılması gerektiğini söyledi.



Gökhan Zan yaptığı yorumda, "Keşke 2-0 bitseydi o zaman. 5 tane gol yemeye hakkınız yok. 4-1'den sonra oyuncu değişikliği, taraftarlarla alay etme. Siz kiminle alay ediyorsunuz? Çok net. Bu iş Tudor'la olmaz."Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkacağını da dile getiren Gökhan Zan, "Galatasaray evet lider, ayağa kalkacaktır ve liderliğini devam ettirecektir. Ancak liderliği sürdürürken doğru yolu görmek lazım." ifadelerini kullandı.