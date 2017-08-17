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Gül, Alman mevkidaşı ile görüştü

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Gül, Alman mevkidaşı ile görüştü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas yaklaşık bir saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"GAYET YAPICI VE OLUMLUYDU"

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülke arasındaki çok boyutlu konuların ve ikili adli işbirliği hususlarının ele alındığı görüşme, gayet yapıcı ve olumlu bir havada seyretmiştir. Adalet Bakanları, görüşmelerin sürdürülmesi ve kısa bir zaman içinde biraraya gelme konusunda da mutabık kaldı" ifadelerine yer verildi.

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