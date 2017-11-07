Gülben Ergen'in 'zorlama hapsi' istendi!

Erhan Çelik'in mahkemeye başvurarak hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Gülben Ergen'e savcılıktan kötü bir haber daha geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 14.Aile Mahkemeleri'ne bir yazı göndererek, Erhan Çelik'in şikayeti üzerine mahkemenin aldığı önleyici tedbir kararlarına uymayan Gülben Ergen hakkında "Zorlama hapis" kararı verilmesini istedi.



Medya Radar'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selam Berna Altay tarafından 7 Kasım 2017 tarihinde İstanbul 14. Aile Mahkemesi'ne bir yazı gönderilerek, Gülben Ergen hakkında davacı Erhan Çelik'e yönelik önleyici koruma tedbiri kararı verildiği hatırlatıldı.



Gülben Ergen'in mahkemenin bu kararına uymadığı belirtilen savcılık yazısında, mahkemeden Ergen hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 13 / 1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesi istendi.



O MADDE 10 GÜNE KADAR HAPİS CEZASI ÖNGÖRÜYOR



Madde 13 / 1 : Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.