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Gül'den Hollanda krizi açıklaması

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Gül'den Hollanda krizi açıklaması
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hollanda ile yaşanan diplomatik krizle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Abdullah Gül şu ifadeleri kullandı:

“Bazı Avrupa ülkelerinin, bakanlarımızın hiçbir şiddet içermeyen toplantılarını kabaca engellemeleri kendileri için utanç vericidir. İslam ve Türk düşmanlığını Avrupa'da hiçbir dönemde görülmediği kadar körükleyen yeni popülist partiler ve azgın liderleri, Avrupa için büyük tehdit oluştururken, onlara fırsat verecek her türlü taşkınlıktan uzak durmalıyız. Unutmayalım ki başta ekonomik, güvenlik, bilim, kültür ve insani konularda karşılıklı büyük çıkarlarımız vardır."

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