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Gül'den sürpriz Katar ziyareti

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Gül'den sürpriz Katar ziyareti
Abdullah Gül, Katar Emiri Şeyh Temim ile Katar'da bir araya geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, "dayanışma ziyareti" kapsamında Doha'ya gelen Gül'ü El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile Gül'ün karşılıklı öneme sahip çeşitli konuları ele aldığı ifade edildi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Söz konusu ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.

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