Gülen için ABD'ye nota verildi mi?

Rıza Sarraf için Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'ne üst üste iki nota verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'nin Fethullah Gülen hakkında nota verdiğini hatırlayamadım ve araştırmaya başladım ki gazeteci, siyasetçi ve bürokrat birçok isim, "vermedi" diye yanıtladılar.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden sonra terörist başı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesini her fırsatta Amerika Birleşik Devletleri'nden istiyor bu kesin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika'nın önceki Başkanı Barack Obama'dan şimdiki Başkanı Donald Trump'dan gerek telefonla gerekse buluşmalarında yüz yüze bu talepte sık sık bulundu ve bulunmaya da devam ediyor.

Başbakan ve Adalet Bakanları da Gülen'in iadesi için talepte bulundular, dosyalar hazırlayıp Amerika'ya götürdüler hatta savcı ve hâkimlerden oluşan bir heyette Amerika'ya dosyalarla, belgelerle gitti ve Amerikalı muhataplarına iade gerekçelerini anlattılar.

Ancak "nota" devletler arasında en ciddi resmi yazışma ve talep yoludur.

Benim merak ettiğim soru şudur:

- Türkiye terörist başı Fethullah Gülen'in ülkemize iade edilmesi için Amerika'ya resmen nota verdi mi?

Bu soruyu Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Daire Başkanlığı'na telefon ile sordum, mail yolu ile istediler ki onu da göndererek yazılı olarak da sordum.

Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği Basın Ofisi'ne de bu konuda sorular gönderdim.

Ayrıca Gülen konusundaki diğer önemli iki noktadan da söz edeyim.

Birincisi Amerikan yönetimi Türkiye'nin iade taleplerine, "Gülen hakkında yargı kararı gerekir iadesi için" diye yanıt verip duruyor.

Peki, Amerikan Hükümeti ya da yargısı Türkiye'den giden bu kadar çok klasörle ortaya konulan belgelere rağmen Gülen'in yargılanarak iadesine karar verilmesi için bir dava açtı mı?

Araştırdım, hayır açmamış.

Peki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için Amerika'da bir dava açmış mı?

Araştırdım, hayır açmamış.

Amerikan yetkilileri takılmış bozuk plak gibi, "Gülen'in iadesi için yargı kararı gerekir" derken aslında bizi oyalamış olmuyorlar mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rıza Sarraf hakkında üst üste iki ayrı nota için Amerika'dan, "Başka bir yerde. Sağlığı da iyi, güvende, bir sorun yok" şeklinde yanıt geldiğini açıkladı.

24 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan yazımda, "Amerika neden yargılamıyor?" diye sordum ama yanıt alamadım.

Bu kez Amerikan Büyükelçiliği Basın Ofisi'ne mail göndererek yazılı olarak resmen konuya ilişkin bazı sorular sordum.

Şeffaf devlet ilkesi olan Amerika sanırım sorularımı çok kısa sürede yanıtlar.