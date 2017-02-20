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"Gülen'i iade edeceğini düşünüyorum"

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"Gülen'i iade edeceğini düşünüyorum"
ABD Başkanı Donald Trump'ın AB Büyükelçiliği'ne getirmesine kesin gözüyle bakılan Ted Malloch, "Trump yönetiminde Fethullah Gülen’in iade edilebileceğini düşünüyorum" dedi.

NTV canlı yayınında Deniz Kilislioğlu'nun soruları yanıtlayan Malloch, "Böylesine bir darbe girişiminin arkasında olan bir isim bizim topraklarımızda. Türkiye bir NATO ülkesi ve bizim stratejik ortaklığımız var. Türkiye’nin talebinin Trump yönetimine de tekrarlanmalı" diye konuştu.

"Trump'la Erdoğan'ın çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum" diyen Malloch, şunları söyledi:

"İki ismin arasında yapıcı görüşmelerin olduğu söylendi. Önümüzdeki aylarda bir araya gelebilir. Yetenekleri ve karakterleri arasında benzerlik olduğunu düşünüyorum."

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