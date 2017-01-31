Gülen’i savunması için atanan avukat istifa etti

İzmir’de görülen FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen’e İzmir Barosu tarafından atanan avukatın, Gülen’i savunmayı kabul etmeyerek istifa dilekçesi verdiği öğrenildi.

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152’si tutuklu 270 sanığın dün başlayan dava duruşmasının görülmesine bugün devam edildi. Bin 300 sayfalık iddianamenin, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin dava, Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda saat 09.30’da başladı.

Öte yandan CMK uyarınca FETÖ davasının bir numaralı sanığı Fethullah Gülen’i savunması için de bir avukat atandı. İzmir Barosu tarafından atanan avukat, mahkeme heyetine sunuldu. Avukat ise Gülen'i savunmak istemediğine dair dilekçe yazarak istifa etti. Ancak İzmir Barosunun bu dilekçeyi kabul edip etmeyeceği henüz bilinmiyor.