Gulet kullandığım günler

Her Orhan Ayhan'la programı beni geçmişe götürüyor. TRT Spor'daki yayının bu defaki konusu Yelken Federasyonu'nun çalışmalarıydı. Bayan Başkan Özlem Akdurak, buluşma yeri olarak Çeşme'yi seçmişti. Doğru karardı. Çünkü bölgede faaliyet gösteren iki yelken kulübü vardı. Turgut Reis Yelken Kulübü'nün Başkanı Ender Çoban ile Çeşme-Arkas'ın Başkanı Tolga Yağlı çalışmalarını ve elde ettikleri uluslararası başarıları anlattılar. Yağlı'yı dünyanın en ünlü yarışları Rolex Cup'tan hatırlıyoruz. Yağlı ve ekibinin bu yat yarışlarında birincilik ve ikincilikleri mevcut. Hem aktif sporcu hem yönetici olunca başarıya daha kolay ulaşılıyor.

Türkiye Yelken Federasyonu'nun faaliyetleri arasında Optimist'ten başlayıp, Yat ve Dragon'a kadar pek çok dal var. Ancak spor masraflı. Yani çok pahalı. Ekipmanları da aynı şekilde. Yarışmanın Hong Kong'da ya da Japonya'da yapıldığını düşünürseniz harcanacak parayı hesaplayın. Bereket yarışmacılar, kendi teknelerini söküp takmayı beceriyorlar. Millî Takım antrenörü Utku Gönener'e göre "Çocuklarımız bu konuda uzmanlaştılar".

Desteğin önemi

Çekimlerde ilk ve son sözler Federasyon Başkanı Özlem Akdurak'a verildi. Sıkıntılarını o kadar güzel cümlelerle sundu ki, sadece kutlayabilirim. "Lojistik destek"ten de söz etti. Bunları sıralarken bakanlığın sunduğu imkanlara teşekkür ederek başladı. Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a başarı dileklerini sunmayı unutmadı. Akdurak'ın diğer önemli özelliği aileden sporcu olması. Kayınpederi Metin Akdurak'ın eski bir yelkenci olması. Hatta, Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmişti. Akdeniz Oyunları'nda elde ettiği madalyalar var.

Söyleşide iki genç yetenek de hazır bulundu. Bunlardan 16 yaşındaki Yalçın Çıtak Lazer dalında Avrupa Şampiyonu. Diğer isim 17'lik Yılkan Timurtaş ise sınıfında çiçeği burnunda Dünya Şampiyonu. Orhan Ayhan'ın "Peki bu yoğun tempoda dersler ne oluyor?" şeklindeki sorusuna verilen cevaplar hoşuma gitti. Hem başkanlar hem sporcular ortak cevap verdiler; "Okullarımız çok anlayışlı". İfadelerine göre derslerinde sıkıntı doğmuyor. Hatta devam ettikleri eğitim kurumlarının kendilerine özel ders ve kurs imkanı sağladığını söylediler.

Olimpiyatlar

En önemli hedef olan Olimpiyatlara, plan dahilinde hazırlanıldığı belirtildi. Tamamı gençlerden oluşan ekip Tokyo'ya katılacak. Ne koparırlarsa. Asıl hedef 2024'teki oyunlar. "İşte orada madalyaları toplayacağız" denilerek iddialarını belirttiler. Tüm sporlarda olduğu gibi uzun vadeli çalışma mutlaka sonuç veriyor. Onlar inandığına göre, biz de inanmak zorundayız. Buna Arkas, Doğuş Grubu ve Turkcell'in katkılarını eklersek umutlu olmamak mümkün değil. Yeri geldi Fenerbahçe'nin kürekte elde ettiği dereceleri de hatırlayalım. El ele verdiğimizde her tarafı deniz bir ülkede finansal destek de sağlandığı an TYF başarılarını devamlı kılacaktır.

Anılarım

Gelelim bana. Hayatımda iki defa Bodrum yapımı Gulet'e bindim. İlki bir doktor arkadaşımındı. Pazar günü Boğaz turu yaptırdı. Bir kaptanı, bir de miçosu vardı. Onun deyimiyle "minik bir şey". Yedik, içtik. En önemli yanım bir süre de olsa dümene geçmemdi. Oldukça hoşuma gitti. Bu liseden dostum Yekta'nın kendi adını verdiği kıçtan takma motorunu kullanmaktan farklıydı.

Tesadüf ikinci kez de aynı yöre yapımı bir başka Gulet'e bindim. Göksu'da demirli idi. Sahibini duyunca şaşıracaksınız; "Müzeyyen Senar". Yekta ile balık tutarken onu fark ettik. Daha öğle olmamıştı ama "çilingir sofrası"nı gördük. Müzeyyen Hanım babamın iyi dostuydu. Yanaşıp "Ben Cavit Ayeri'nin oğluyum" der demez elini uzattı ve "Gel lan buraya" deyip yukarı çekti. Tepeden tırnağa süzdü. Sonra da "Senin baban menekşe gözlü güzel adam. Sen nereden çıktın" diye hoş bir sorgulama yaptı. Biraz sohbet ettikten sonra önündeki bardağı işaret etti. "İster misin" diye sordu. Teşekkür edip, indim. Yakaladığımız çinekoplardan bir bölümünü miçosuna teslim edip ayrıldık. Arkamdan bağırdı "Yakışıklı babana çok selam söyle".

Benim denizciliğim bu kadar. Ancak, denizde yapılan her spora sevgim büyük. Unutmadan bir ilavede daha bulunayım. Polonya'dan alınan Ankara feribotu ile Çeşme'nin yeni iskelesinin açılışına gidişimiz bütün anılarımdan tatlıdır...