Bugünkü YENİÇAĞ »

Guliyev'e bir tebrik de Akşener'den

»
Guliyev'e bir tebrik de Akşener'den
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e bir tebrik de Meral Akşener'den geldi.

Londra'da devam eden 16'ncı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde 20.09'luk derecesiyle ile Türkiye'nin şampiyonalardaki ilk altın madalyasını elde eden Ramil Guliyev'e bir tebrik de Meral AKşener'den geldi.

Akşener, Twitter hesabından "16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Dünya şampiyonu olan sporcumuz Ramil Guliyev'i tebrik eder, tüm sporcularımıza başarılar dilerim" notu ile Ramil Guliyev'in Türk Bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

İşte Akşener'in o paylaşımı:

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Guliyev'e bir tebrik de Akşener'denGuliyev'e bir tebrik de Akşener'denPKK mağarasında paratoner ele geçirildiPKK mağarasında paratoner ele geçirildiİstanbul'a sağanak yağış uyarısıİstanbul'a sağanak yağış uyarısıABD'den göstermelik referandum itirazıABD'den göstermelik referandum itirazıTarihi hamam alev alev yandıTarihi hamam alev alev yandıTrabzon'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehitTrabzon'da PKK'lı teröristlerle çatışma: 2 şehitDarbeci albayın savunmasında Gülen iziDarbeci albayın savunmasında Gülen iziDarbeci pilotun yalanı böyle ortaya çıktıDarbeci pilotun yalanı böyle ortaya çıktı4.1 milyon TL'lik bahis operasyonu4.1 milyon TL'lik bahis operasyonuRamil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'Ramil Guliyev 'Dünya Şampiyonu'
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti