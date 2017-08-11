Guliyev'e bir tebrik de Akşener'den

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya kazanan Ramil Guliyev'e bir tebrik de Meral Akşener'den geldi.

Londra'da devam eden 16'ncı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde 20.09'luk derecesiyle ile Türkiye'nin şampiyonalardaki ilk altın madalyasını elde eden Ramil Guliyev'e bir tebrik de Meral AKşener'den geldi.

Akşener, Twitter hesabından "16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Dünya şampiyonu olan sporcumuz Ramil Guliyev'i tebrik eder, tüm sporcularımıza başarılar dilerim" notu ile Ramil Guliyev'in Türk Bayrağı ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

İşte Akşener'in o paylaşımı: