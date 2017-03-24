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Güllüce: İstanbul'u gezdim, 'Hayır' oyları önde!

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Güllüce: İstanbul'u gezdim, 'Hayır' oyları önde!
AKP'de üç dönem milletvekilliği ve bakanlık yapan İdris Güllüce referandumla ilgili flaş bir iddiada bulundu. İstanbul'u gezip gözlemlediğini söyleyen Güllüce, 'Hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde üç dönem milletvekilliği ve bakanlık yapan İdris Güllüce, geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın eski bakanlar için düzenlediği kahvaltıya katıldı. Karar'dan Elif Çakır'ın aktardıklarına referandum ile ilgili görüşlerini paylaşan Güllüce, İstanbul'da Hayır oylarının önde olduğunu iddia etti.

İşte o yazıdan öne çıkanlar: 

İdris Güllüce o kahvaltıda ne konuştu

Mevzu malumunuz. AK Parti’li ‘eski bakanlar’ son bir ay içerisinde bir kez Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kez de Başbakan Binali Yıldırım tarafından ağırlandılar.

Yine mevzu malumunuz. Eski bakanlardan Sait Yazıcıoğlu’nun o toplantıda söz alıp “Ben İstanbul’u iyi bilirim, hayır oyları önde gidiyor” vesaire dediği haberi yapıldı. Bunun üzerine Sait Yazıcıoğlu çıkıp dedi ki, “O konuşmayı ben yapmadım.”

Ben, o konuşmayı da konuşmayı yapan ismi de biliyordum ancak yazmamıştım.

Bunun üzerine İdris Güllüce’yi aradım ve sordum:

“Ben doğru bildiğimi çekinmeden söyleyen birisiyim. Şunları söyledim: İstanbul’da sahayı dolaşıyorum. Teşkilatlara, esnaf ziyaretlerine gidiyorum. STK’ları dolaşıyorum. Gördüğüm manzara şudur. Kim 'evet' oylarının İstanbul’da önde gittiğini dile getiriyorsa doğru söylemiyor. “Hayır” oyları daha önde gibi gözüküyor. Ya da başa baş gözüküyor. Bunun sebebi, teşkilatlarımız içeriği çok fazla bilmedikleri için vatandaşa paketi anlatma konusunda güçlük çekiyorlar. Yine içerik hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları için CHP’nin yaptığı propaganda kafalarını karıştırıyor. Mitingler kadar teşkilatlarımıza da zaman ayırıp emek sarf etmeliyiz.

Başbakanımız da ‘Bu izlenimlerin Hollanda öncesi mi, sonrası mı?’ diye sordu. Ben de izlenimlerimin Hollanda öncesine dair olduğunu söyledim. Bir de rehavete kapılmamak gerektiği ve teşkilatlarımızın daha fazla çalışması gerektiği hususunda bir konuşma yaptım.”


 

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