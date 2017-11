Gülmeyi unutanlar okusun

İnsanlarımızın büyük bir bölümünün ülkenin yaşamakta olduğu sıkıntılar sebebiyle gülmeyi unutmuş olduğuna dikkat çeken usta gazeteci Rahmi Turan yeni kitabıyla okurlarını gülerken düşündürmeyi amaçlıyor.

Mizahın, hayata ve olaylara değişik açıdan bakmayı sağladığını belirten Rahmi Turan, "Cumhurbaşkanları ve Başbakanlardan Dinlediğim Fıkralar" kitabıyla insanlara anlık sıkıntılarını bir kenara koyup dünyaya gülümseyerek bakacakları bir pencere açıyor. Toker Yayınları'nın sahibi Yalçın Toker'in ısrarlı teklif ve teşvikleri sonucu kitabın yazıldığını kaydeden Rahmi Turan şu bilgiyi veriyor:

Uzun meslek hayatımda 1960 yılından sonra görev yapan bütün Cumhurbaşkanları ve Başbakanları tanıdım. Bir gazete yönetmeni ve köşe yazarı olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakanların çoğu ile aynı uçaklarda dünya gezileri yaptım. Siyaset adamları ile ilgili çeşitli anılarımı ve gezi notlarımı eski yıllarda kitaplar halinde yayınlamış bulunuyorum. Bu kitap tamamen farklıdır ve birbirinden güzel fıkralarla donatılmıştır.

Politikacılar içinde en esprili olanı ve fıkra anlatma üstadı 9'uncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel idi. Anlattığı en basit fıkra ile bile dinleyenleri gülmekten kırar geçirirdi.

Benim ölçülerime göre bu konuda ikinci gelen kişi merhum Erdal İnönü idi.

SHP ve CHP Genel Başkanlıkları yapan Erdal İnönü neşeli, hayat dolu, esprili ve olağanüstü hoşgörülü bir siyaset adamıydı. Yaşamı âdeta fıkra gibiydi.

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal da fıkra anlat-mayı çok severdi ve iyi anlatırdı ama Süleyman Demirel kadar başarılı değildi. O günlerin aktüalitesine uygun fıkra anlatma konusunda hiç kimse Demirel kadar başarılı olamazdı.

Bu kitapta siyaset adamlarından dinlediğim fıkralarla birlikte benim uzun yıllar içinde çeşitli gazetelerde yayınladığım ilginç fıkraları da bulacaksınız.

Bu fıkraların arasında Başyazarlığını yaptığım Sözcü Gazetesi'nde "Tebessüm" başlığı altında naklettiğim fıkralardan da çok sayıda bulacaksınız.

İddia ediyorum: Bu fıkralar kitabı, şimdiye kadar basılmış fıkra kitaplarının en iyisidir. Sizin de beğeneceğinizi umuyor ve tüm okurlarıma sevgilerimi sunuyorum...

Bölücü terörün seyir defteri...

Türkiye'nin PKK terörü ile mücadele tarihi, 1984 yılının, bir ağustos akşamı mermisi bile olmayan Jandarma Erimiz Süleyman Aydın'ın Eruh'ta şehit edildiği o ilk günden bu yana ders alınacak binlerce vaka ile doludur.

O ilk şehitten bugüne yaşanan acı olaylar ve tecrübelerden yeterli ders alamadığımız, etkin bir strateji, kurumsal ve ulusal bir hafıza ve siyaset oluşturamadığımız açıkça ortadadır.

Bir binbaşı olarak Eruh'ta başlayan ilk günden; İran ve Suriye ile teröre karşı işbirliği için general olarak katıldığı görevlere kadar terörle mücadelenin birçok katmanında yer almış olan Ali İhsan Gürcihan, "Devletin Kayıp Kitabı / Türkiye'nin Terörle Bitmeyen Sınavı" adlı bu çalışması ile devletin hafızasında kaybolan bazı gerçekleri günümüze taşımaya çalışıyor.

Kitapta; "Aklında sadece ülkesinin geleceği olan bir subayın sahadaki tecrübelerini, Şemdinli'de Özal'a yapılan sunum sırasında koruculuk sisteminin tohumlarının nasıl atıldığını, her terör olayı sonrası; "Bölgede operasyonlara başlanmıştır." açıklamasının ilerleyen süreçte önce "Geniş çaplı operasyonlara…", bugün ise "Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonlara başlanmıştır." tarzı beylik ve ezbere cümlelere nasıl dönüştüğünü…" okuyacaksınız.

Hepsinin ötesinde 33 sene önce devletin çeşitli kademelerinde kullanılmak üzere yazılan ve PKK'nın, KDP-KYB- İKDP ile beraber yaptığı planları açıklayan "Devletin Kayıp Kitabı"nın sayfaları arasında dolaşacak, bölgedeki gelişmelerin bir sır olmadığına ve bunlar gibi birçok vakaya şahit olacaksınız.

Terörle mücadelede görevli asker ve polisin de Kerkük'teki referanduma karşı politika üretmeye çalışan siyasetçinin de destek alabileceği koca bir tarih mevcut bu devletin ve milletin hafızasında. Yeter ki unutmayalım... Geçmişi suçlayıp yargılamak yerine, yaşananlardan ders alalım...

HAFTANIN KİTABI

Herşey vatan toprağı için...

TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibi Gazi Koray Gürbüz "Unutmayın / Gazilerin Gerçeği" adlı kitabıyla toplumu uyandırma görevi yapanlar kervanına katılıyor. Vatan topraklarına can eken Mehmetçikleri bir kitapta anlatma iddiasında olmadığı belirten Koray Gürbüz şu değerlendirmeyi yapıyor:

Kitapta vatanını ve bayrağını, uğruna ölecek kadar, sevenlerin verdiği hayat mücadelelerinden küçük kesitler var. Patlayan mayınları, şehit düşen silah arkadaşlarımı yazarken sadece "gerçekleri" bilin istedim. Gerçekleri, yani vatan için verilen mücadelenin zorluğunu bilin ki hakarete uğrayan, aşağılanan, hakları gasp edilen şehit ailelerinin ve gazilerin neler hissettiklerini de, her birinin sessiz sesiz attığı "Bizi unutmayın!" çığlıklarının anlamını da kavrayın istedim. Ancak her şeye rağmen vatan toprağına can ekenlerin ve en az onlar kadar bedel ödeyen annelerinin, babalarının, eşlerinin ve tüm akrabalarının hâlâ gururlu, hâlâ başı dik ve hâlâ vakur olduklarını da göstermek istedim."Biz vatan uğruna fedakârlık yaptık!" demek için değil, "Bu topraklarda Mehmetçikler bitmez!" demek için yazdım bunları. Umarım ki tarihleri yırtıp sonsuzluğa ulaşacak olan Mehmetçikleri bir nebze olsun sizlere anlatabilmişimdir.

