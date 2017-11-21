Gündemin soruları

Türkiye'nin gündeminde yer alan sorunları yorumluyoruz ama bugün size bazı sorular soruyorum. Amacım vatandaşların sorunlara bakış açısını yakalamak. Biliyorum ki bu soruları sizler de sohbetlerinizde gündeme getiriyorsunuz. İşte sorularım ve seçmeli yanıtları.

Amerika "ikisinden birisini al" dese Türkiye hangisini alır?

a- Rıza Sarraf

b- Fethullah Gülen

Türkiye gelecekte hangi ülkenin en yakın müttefiki olacak?

a- Amerika

b- Rusya

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura hangi isimle kalmak ister?

a- Kemal Kılıçdaroğlu

b- Meral Akşener

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederse ne yapar?

a- AKP Genel Başkanı olarak Ana Muhalefet lideri olur

b- Siyaseti bırakır

Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı ne zaman bırakır?

a- Mart 2019 yerel seçimi sonrası

b- Kasım 2019 cumhurbaşkanı ve milletvekili ortak seçimi sonrası

c- Hiçbir zaman

İYİ Parti en çok hangi partinin tabanından seçmen alacak?

a- AKP

b- CHP

c- MHP

d- HDP

CHP, kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecek?

a- Kemal Kılıçdaroğlu

b- Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

c- Prof. Dr. Metin Feyzioğlu

AKP %10 seçim barajını düşürür mü?

a- Düşürür

b- Düşürmez

Cumhurbaşkanlığı ilk turunda %50+1 oy alan adayın partisi 600 milletvekilinden kaçını kazanır?

a- 250

b- 300

c- 350

d- 400

Milletvekili seçim barajı yüzde kaça inmeli?

a- %8

b- %5

c- %3

d- Sıfır

%10 seçim barajı kalırsa Meclis'e hangi partiler girebilir?

a- AKP

b- CHP

c- MHP

d- İYİ Parti

e- HDP

f- Vatan Partisi

g- Saadet Partisi

h- BBP

Mart 2018'de yapılacak olağan MHP kurultayında kim genel başkan seçilir?

a- Devlet Bahçeli

b- Sinan Oğan

Melih Gökçek istifa ettirilme şokunu atlatırsa ne yapar?

a- Parti kurar

b- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olur

c- 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olur

Başbakan Binali Yıldırım'ı gelecekte hangi makamda göreceğiz?

a- Cumhurbaşkanı Yardımcısı

b- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Atatürk açılımı AKP'yi nasıl etkiler?

a- Oy kazandırır

b- Oy kaybettirir

Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne ne zaman alırlar?

a- 10 yıl sonra

b- 50 yıl sonra

c- Hiçbir zaman

İşsizlik ve enflasyon Türkiye'de ne zaman sona erer?

a- 10 yıl sonra

b- 50 yıl sonra

c- Hiçbir zaman

Yolsuzluklar ve rüşvet Türkiye'de ne zaman biter?

a- Hiç bitmez

b- Hiçbir zaman bitmez

c- Asla bitmez

Türkiye'de siyasilerin küfürlü üslubu ne zaman biter?

a- Kadınlar siyasette çoğalınca

b- Genç siyasetçiler yaşlı kurtları eleyince

c- Birbirlerine saygı ve hoşgörü gösterdikleri zaman

d- Meydan mitingleri yerine televizyonlara çıkıp medeni çerçevede tartıştıkları zaman

Türkiye NATO konusunda ne yapmalı?

a. Çıkmalı

b. Kalmalı

c. Tazminat davası açmalı

d. Genel Sekreter'in istifasını istemeli