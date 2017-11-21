Gündemin soruları
Türkiye'nin gündeminde yer alan sorunları yorumluyoruz ama bugün size bazı sorular soruyorum. Amacım vatandaşların sorunlara bakış açısını yakalamak. Biliyorum ki bu soruları sizler de sohbetlerinizde gündeme getiriyorsunuz. İşte sorularım ve seçmeli yanıtları.
Amerika "ikisinden birisini al" dese Türkiye hangisini alır?
a- Rıza Sarraf
b- Fethullah Gülen
Türkiye gelecekte hangi ülkenin en yakın müttefiki olacak?
a- Amerika
b- Rusya
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura hangi isimle kalmak ister?
a- Kemal Kılıçdaroğlu
b- Meral Akşener
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederse ne yapar?
a- AKP Genel Başkanı olarak Ana Muhalefet lideri olur
b- Siyaseti bırakır
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'nı ne zaman bırakır?
a- Mart 2019 yerel seçimi sonrası
b- Kasım 2019 cumhurbaşkanı ve milletvekili ortak seçimi sonrası
c- Hiçbir zaman
İYİ Parti en çok hangi partinin tabanından seçmen alacak?
a- AKP
b- CHP
c- MHP
d- HDP
CHP, kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecek?
a- Kemal Kılıçdaroğlu
b- Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen
c- Prof. Dr. Metin Feyzioğlu
AKP %10 seçim barajını düşürür mü?
a- Düşürür
b- Düşürmez
Cumhurbaşkanlığı ilk turunda %50+1 oy alan adayın partisi 600 milletvekilinden kaçını kazanır?
a- 250
b- 300
c- 350
d- 400
Milletvekili seçim barajı yüzde kaça inmeli?
a- %8
b- %5
c- %3
d- Sıfır
%10 seçim barajı kalırsa Meclis'e hangi partiler girebilir?
a- AKP
b- CHP
c- MHP
d- İYİ Parti
e- HDP
f- Vatan Partisi
g- Saadet Partisi
h- BBP
Mart 2018'de yapılacak olağan MHP kurultayında kim genel başkan seçilir?
a- Devlet Bahçeli
b- Sinan Oğan
Melih Gökçek istifa ettirilme şokunu atlatırsa ne yapar?
a- Parti kurar
b- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olur
c- 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olur
Başbakan Binali Yıldırım'ı gelecekte hangi makamda göreceğiz?
a- Cumhurbaşkanı Yardımcısı
b- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Atatürk açılımı AKP'yi nasıl etkiler?
a- Oy kazandırır
b- Oy kaybettirir
Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne ne zaman alırlar?
a- 10 yıl sonra
b- 50 yıl sonra
c- Hiçbir zaman
İşsizlik ve enflasyon Türkiye'de ne zaman sona erer?
a- 10 yıl sonra
b- 50 yıl sonra
c- Hiçbir zaman
Yolsuzluklar ve rüşvet Türkiye'de ne zaman biter?
a- Hiç bitmez
b- Hiçbir zaman bitmez
c- Asla bitmez
Türkiye'de siyasilerin küfürlü üslubu ne zaman biter?
a- Kadınlar siyasette çoğalınca
b- Genç siyasetçiler yaşlı kurtları eleyince
c- Birbirlerine saygı ve hoşgörü gösterdikleri zaman
d- Meydan mitingleri yerine televizyonlara çıkıp medeni çerçevede tartıştıkları zaman
Türkiye NATO konusunda ne yapmalı?
a. Çıkmalı
b. Kalmalı
c. Tazminat davası açmalı
d. Genel Sekreter'in istifasını istemeli
- Yorumlar 0
- Gülen için ABD'ye nota verildi mi?20 Kasım 2017 Pazartesi 00:00
- Akşener ittifaka karşı, Bahçeli iltihak peşinde19 Kasım 2017 Pazar 00:00
- Muhalif medya açılımı da şart18 Kasım 2017 Cumartesi 00:00
- "Zulüm yok" dedi bizlere zulmetti17 Kasım 2017 Cuma 00:00
- MHP şuuru ve ruhu ile AKP'li16 Kasım 2017 Perşembe 00:00
- Yaz kış saati değil, elektrik çarptı 1.741 Milyar lira cebimizden çıktı15 Kasım 2017 Çarşamba 00:00
- Yüzde 10 seçim barajı MHP için düşecek14 Kasım 2017 Salı 00:00
- Berberoğlu için 3 başkan 3 görüş13 Kasım 2017 Pazartesi 00:00
- Ey Diyanet, Allah ve millet sizi affetmez12 Kasım 2017 Pazar 00:00
- Atatürk ve Erdoğan11 Kasım 2017 Cumartesi 00:00
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.