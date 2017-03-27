Gündoğdu Köyü'nden Gündoğdu Meydanı'na...

Anadolu yollarından, en batıya İzmir'e uzandık. Bahar gelmiş Ege'ye... Tabiat ile beraber siyaset de uyanmış. Meral Akşener'in mitingi için olağanüstü heyecan var. Caddeler, sokaklar Akşener'in gelişini duyuran afişlerle kaplanmış. İzmir'in ünlü imbatı esiyordu gece. Sabah Gündoğdu Meydanı gelincik tarlası gibi ay yıldızlı al bayraklarla donatılmış. Kent dışından gelen otobüslerin çeşitli bahaneler ile durdurulduğu haberi alana yayıldı. İzmirli son derece sakin... "Biz yeteriz!.." kararlılığında...

Alana girişte yoğun güvenlik önlemleri var. Emniyet mensupları son derece kibar. Meydanda Ege zeybek havaları çalıyor. Uşak, Denizli, Manisa'dan gelen efeler müthiş senkronize hareketler ile oynuyor. Seyrine doyum olmuyor.

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Uşak'ta Balgat tarafından görevden alınan İl-İlçe başkanları "Tayyip'e Başbuğ dedirtemeyecekler" diyor. Birbirlerinden habersiz onlarca "Geldikleri gibi giderler" tişörtü giymiş gençler hemen dikkat çekiyor.

Meydana giriş yapanların gözlerinde bu defa endişe yerine, heyecan ve coşkuyu tespit ediyoruz. Özellikle kadınlar kararlı... İzmir'in etkin topluluklarından Zübeyde Hanım Platformu'nun mensupları eksiksiz gelmiş. CHP'nin Kadın Kolları da meydanda. ANAP'lı, DYP'li de orada. İzmir'e büyük hizmetleri geçen Büyükşehir eski Belediye Başkanı Burhan Özfatura'nın desteği konuşuluyor. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da mitingin tertipli/düzenli olması için görevlileri seferber etmiş.

Kürsüye ilk Ülkü Ocaklarının eski Genel Başkanı ve İzmir'de MHP'nin 10 yıl İl Başkanlığını yapıp, belediye başkan adayı Musavat Dervişoğlu çıktı.

Dervişoğlu'nun; "Bu meydan sıradan bir meydan. İzmir'in bu meydanında M. Kemal'in kartalı var. İzmir'in Mustafa Kemal aşkına kurban olayım. Bu meydandan çok kişi geldi geçti. Siyasetin yeni yüzlere ihtiyacı var. Bu meydan Hasan Tahsin'in adıdır. Bu meydan Türk Milletinin kurtuluşunun adıdır. İzmir'in şahlanışının adıdır. Ben bu İzmir'in ruhuna kurban olayım" sözleri coşku ile alkışlandı ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atıldı.

Kürsüye İzmir Marşı ile çıkan Meral Akşener, konuşmasına başlamadan önce onbinler ile beraber marşa eşlik etti. "İzmit'in Gündoğdu Köyü'nde doğup, Cumhuriyetin değerleri ile okuyup, Gündoğdu Meydanı'nda sizlere hitap etmenin onurunu yaşıyorum" sözleri ile konuşmasına başladı. "Şu yetim Rumeli kızını bağrına basan İzmir, muktedirlerin sustuğu dönemde konuşan İzmir"dir dedi. Akşener konuşması esnasında Devlet Bahçeli ve AKP hükümetini eleştirirken yükselen "Yuh" seslerine izin vermedi. Milletin yorulup, bıktığını belirten Akşener'e kadınlardan sık sık "Sana kurban olurum" sesleri yükseldi.

17 Nisan'da Türkiye'nin bambaşka bir sabahla uyanıp, harekete geçeceğini ifade eden Akşener, "Başı açık kadın perdesiz eve benzer, diyenlere en güzel cevap, "Hayır olacaktır" dedi.

"Beka, beka deyip duruyorlar... Biz de devletin-milletin bekası sanıyorduk. Meğerse koltuğun bekasıymış" dedi.

12 Eylül 2010 referandumunu hatırlatan Akşener "HSYK ve Anayasa Mahkemesi'nin ele geçirildiği 2010 referandumunda bu 18 madde de eklenseydi Maliye Bakanı Rıza Zarrab, Adalet Bakanı Zekeriya Öz, Millî Savunma Bakanı Adil Öksüz, Diyanetten Sorumlu Bakanlığa Egemen Bağış getirilirdi" sözleri alanda alkış tufanına sebep oldu.

Onbinlerce İzmirliye hitap eden Akşener, 12 Eylül'ü hatırlatarak "Netekim Paşa vardı. Hem müftüydü, hem ressam, hem de diktatördü. Netekim Paşa tek adamdı. İkna ettiler. Tek adamı ikna etmek kolaydır. Bir söz ile Yunanistan'ın NATO'ya alınmasını sağladı. Tek adam tek başına savaş bile ilan eder" dedi.

İzmir'in gazetecileri bugüne kadar yapılan en büyük miting olduğunu vurguladı. Son not ise İzmir'de 'Hayır' rekoru kırılacağına dair. "Yüzde 75 Hayır görünüyor" iddiaları Gündoğdu Meydanı'na yansımış oldu. İzmir notlarına yarın devam edeceğim.