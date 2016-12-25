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Güneş: "En az yarısında benim kaybım var"

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Güneş: "En az yarısında benim kaybım var"
Beşiktaş’ın Gaziantepspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Süper Lig’in ilk yarısındaki performansını değerlendiren teknik direktör Şenol Güneş, “En başarısız takım biziz” dedi.

Sezona 48 puan hedefiyle başladıklarını belirten Güneş, “Onu yapamadık ve beklentisini yaşıyoruz. Her maçı kazanmak isteyerek sahaya çıktık ancak Fenerbahçe maçında kontrollü oynadık ve diğer geride kalan her maçta kazanmak için oynadık. Şu an başarısızız. 35 puan aldık arada 13 puan var” diye konuştu.

‘Altı puan benim yüzümden kayboldu’

Kaybedilen puanlarda kendisinin de payı olduğunu dile getiren 64 yaşındaki teknik direktör, “Yarısı benim hatam onu alabilirdim. Altı puan benim yüzümden kayboldu. Oyuncularım elinden geleni sergiledi. Avrupa Kupası maçlarının çok önemli olduğunu söyledim. Mazeretleri söylemek doğru değil. En başarısız takım biziz. 13 puan değil ama en az yarısı benim kaybımdır” ifadelerini kullandı.

‘Penaltı için genelde Cenk’i yazarım, bugün de onu yazdım’

Güneş, Gazintepspor maçında kazanılan penaltı atışını kimin kullanacağı konusunda Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Ricardo Quaresma arasından yaşanan tartışmaya ilişkinse şunları söyledi: “Genelde bazen bir iki oyuncu yazdığımız olur. Genelde Cenk’i yazarım bugün de onu yazdım. Atacak oyuncu olduğu zaman atar. Oyuncu atamadığı zaman penaltıyı atacak oyuncu benden yetkiyi almıştır başkasına verebilir. Ricardo ile Oğuzhan’ın konuştuğu söyleniyor. Ancak penaltıyı kullanacak olana Cenk karar verir.”

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