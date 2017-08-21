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Güneş tutulması ABD'de izlenmeye başlandı

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Güneş tutulması ABD'de izlenmeye başlandı
Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gözlemlenmeye başladı. Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebiliyor. Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.

Bilim insanlarının "ABD'den izlenebilen en büyük güneş tutulması" olarak nitelendirdiği gökyüzü şenliği başladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı.

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamada, güneş tutulmasının en net şekilde görünebileceği eyaletler olarak; Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina gibi eyaletlerin yanı sıra çeşitli şehirlerden de görünebileceği duyuruldu.

Güneş tutulması ABD'de saat 19.00'dan itibaren net bir şekilde izleniyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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